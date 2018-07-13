四度見習近平 連戰：盼台海穩定

2018-07-13 12:46

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席連戰今天上午在北京人民大會堂與中國國家主席、中共中央總書記習近平進行「連習會」，根據連戰辦公室中午發布新聞稿，連戰向習近平提出包括「求一中原則之同，存一中涵義之異」，「為人民謀幸福，為萬世開太平」，「交流合作互利，增進兩岸融合」，以及「促進民權民生，振興中華民族」等4點意見。

有關「一個中國」，連戰詮釋，兩岸的法律及體制都實施「一個中國架構」，「所以兩岸關係不是國與國關係，不應該存在台獨的空間」，兩岸可以先透過求同存異的「九二共識」鞏固政治互信，重啟對話，並化解台灣國際參與的障礙，未來再開展全方位對等協商，循序漸進處理歷史所遺留的政治分歧。

連戰並表示，炎黃子孫既有權要求享有台海和平穩定，也有責為追求兩岸和平共榮而獻策獻力，兩岸應互為啟發、互相尊重，共同促成美好未來，在此過程中，台灣民眾的尊嚴與權益，更應獲得提升，以彰顯「振興中華」的弘偉格局和意義。

這是習近平於去年中共十九大連任中央總書記，以及今年連任國家主席後，首次會見台灣客人，也是習近平擔任總書記、國家主席5年多來，第4度與連戰會見。

連戰致詞時首先表示，要和平、要交流、要互利、要雙贏，絕對是台灣主流民意對兩岸關係的期望，而台灣三度政黨輪替後的2年多來，兩岸當局之間的互動發生逆轉，可以說是2年多前的原狀，已經不復存在，僅僅以制度化協商中斷來說，就嚴重影響兩岸人民、尤其台灣民眾權益，何況台海危機日漸浮現，這是兩岸各界、區域各方都不樂見。

連戰還說，長期以來，台灣海峽與朝鮮半島，曾是東亞兩個可能引發戰事的熱點，海峽兩岸一度以炎黃子孫的智慧，開創兩岸關係和平發展，超越朝鮮半島箭拔弩張的狀態，在2008至2016的8年間，兩岸在「九二共識」基礎上，務實協商、密切溝通，朝鮮半島雙方則互不往來，如今卻是兩岸當局陷入僵持對立，朝鮮半島反而展現和平契機。

此外，連戰並重提2005年的「和平之旅」，國、共兩黨正式和解，共同發佈「兩岸和平發展五項願景」，給當時處於戰爭邊緣的兩岸關係，揭開和平曙光，為台灣民眾提供了不同於兩岸衝突對撞的另一種選擇，這是基於國共兩黨「堅持九二共識、反對台獨」的共同認知，並成為2008年國民黨重新執政的重要因素之一，使得兩岸關係能夠走上和平發展的正軌，也實現兩岸領導人會面對話，受到兩岸主流民意支持和國際社會肯定，絕對經得起歷史檢驗。

不過，連戰也說，兩岸政治分歧的化解、軍事互信機制的構建，在那8年間，都遲遲未能啟動，以致達成和平協議或台海和平穩定的機制化、制度化，現在看來都顯得更加遙遠，而且某些歪曲污蔑或誤解，未能被有效辨明，使得連兩岸經濟合作的深化，遭到不小挫折。

連戰說，2年多前起，國民黨又在野，兩岸關係也再度陷入不確定不穩定甚至危機潛伏激盪，對台灣民眾的安全與福祉，正在造成危害，而且還看不到盡頭，有識之士都不應沈默無為以對。

此外，連戰並肯定中共十九大「擘劃了全面達成小康，進而完成現代化、再實現民族復興的路線圖」，中國「兩會」發佈有規模的黨政機構改革，全球紛紛預測中國大陸躍升為最大經濟體的時間點，給世界各地的經貿有志者，尤其是同文同種的台灣工、商、農、漁、學、青各界，提供廣大且重要的機遇。

連戰說，期許中華民族不再內戰，炎黃子孫不再內耗，必須相偕以行，謀求正式結束敵對狀態，共建和平的海峽及繁榮的兩岸，「做一個頂天立地的台灣人和做一個堂堂正正的中國人，是完全相容而不互斥的，這也是兩岸關係和平發展最根本的感情基礎。」而作為國民黨的一份子，他有信心國民黨能在混沌不安的台海局勢中，堅持理想信念，發揚光榮傳統，給台灣民眾提供一個光明的選擇。