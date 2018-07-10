6廠商爭取潛艦國造細部設計 傳日本、印度團隊赫然在列

2018-07-10 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院先前批准台灣潛艦國造的技術行銷許可證，讓我國潛艦國造進程加速，而目前由台船負責的潛艦儎台設計標案，將於2019年3月前進入細部設計階段，此階段目的在於將合約設計圖發展成詳細建造藍圖，傳出有6家國外廠商提交規劃書，日本、印度團隊也赫然在列。

根據《上報》報導，由於該階段目的在於將合約設計圖發展成詳細建造藍圖，需要有實作經驗的團隊來執行才能完成，目前美國和歐洲各有兩家廠商爭取參與，印度與日本的團隊也出面爭取，印度團隊所提出的實作經驗是以印度服役的三型柴油潛艦為主，日本團隊則以三菱、川崎重工曾參與春潮級、親潮級柴電潛艦設計的退休工程師為主體，但行政協調是由美方處理。

知情人士指出，我方對於日本團隊現身十分訝異，因為海軍先前聘請的聘請的日籍顧問一直沒有日方會同意退休工程師來台參與潛艦國造的訊息，但經過美日雙方協調後，美方負責籌組團隊，日本工程師則是和美國公司簽約受聘，而該團隊的成員都是曾參與過日本春潮級、親潮級潛艦設計建造的退休工程師；印度團隊則是低調進行計畫，而印度提出的潛艦設計規劃書中，包括了部分運用在核子潛艦上的設計技術。

知情人士表示，在「自製防禦性潛艦（indigenous defense Submarine，IDS）」艦體與儎台系統整合完畢後，接下來就是細部設計，依期程是從2019年3月開始，全案在2020年底完成，然而整合過程繁複，因此設計團隊必須具備實作經驗，海軍、台船等相關單位組成評選小組，針對就這6家國外團隊所提出的規劃書進行評選，預計在年底前確定執行IDS細部設計的國外團隊。