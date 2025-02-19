台泰聯手緝毒搗境外百坪包裝倉庫 起獲市價7.3億安毒、大麻膏

台泰聯手緝毒搗境外百坪包裝倉庫，起獲市價7.3億的安毒、大麻膏。（記者邱俊福翻攝）

2025/02/19 14:50

〔記者邱俊福／台北報導〕台、泰毒梟計畫於農曆年前，自泰國分別以「觀音王」茶葉包裝袋、鋼瓶內藏安非他命、大麻膏方式，走私運輸大量毒品至台灣、日、韓等國，橋頭地檢署接獲情資後，指揮刑事局偵三大隊第三隊啟動國際合作，聯手泰國警方在上月9日搗破泰國北欖府Bangplee縣郊區一處百坪包裝倉庫，起獲市價高達7.3億的安非他命201公斤、大麻膏毛重225公斤，逮捕5名緬甸籍包裝工人，正持續擴大追查幕後操控的毒梟。

警方調查，該批毒品來自泰、緬邊境的山區，毒梟先運到泰國北欖府Bangplee縣郊區一處包裝倉庫，透過臉書刊登徵才廣告，聘僱5名的緬甸籍男子，到該倉庫將安非他命、大麻膏，分別以「觀音王」茶葉包裝袋、鋼瓶進行包裝，且放置茶葉包的紙箱上方還放有洋芋片零食進行掩飾。

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這批毒品於包裝完成後，研判會運到另一處倉庫，再利用貨櫃或者空運管道，走私到台灣，或者日本、韓國，牟取暴利。

去年底，檢警接獲情資後，透過刑事局駐泰國聯絡組前往泰國皇家警察肅毒總局舉行工作會報、提供情資，泰國警方快速部署勤務、跟監蒐證。

上月9日，泰國警方針對毒品倉庫執行查緝，當場查獲「觀音王」包裝的安非他命201公斤、罐裝高濃度大麻膏225公斤，以及大批「觀音王」包裝袋、大型真空封口機、磅秤等贓證物，並逮捕5名正在包裝毒品的緬甸籍犯嫌，目前台、泰警方正持續密切合作，追緝其他集團成員中。

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台泰警方查獲「觀音王」包裝的安非他命201公斤。（記者邱俊福翻攝）

台泰警方查獲罐裝高濃度大麻膏。（記者邱俊福翻攝）

填充大麻膏之鋼瓶。（記者邱俊福翻攝）

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