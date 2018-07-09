馬柯握手互傳善意？ 馬英九：那要看「他」了

國際蘭馨交流協會9日舉行總監與理監事交接與就職典禮，前總統馬英九（左）、台北市長柯文哲（右）、國民黨台北市長參選人丁守中（左後）都出席，馬英九與柯文哲先後握了兩次手。（記者簡榮豐攝）

2018-07-09 20:30

〔記者鍾泓良／台北報導〕前總統馬英九、台北市長柯文哲及國民黨市長參選人丁守中今天都出席國際蘭馨交流協會。丁與馬下午4時左右一起出席，柯則是4時20分才到場。馬英九到場跟離場時都逐一跟台上貴賓握手，與柯文哲握手兩次；當媒體問馬是否等於示好，馬僅說「那要看他（柯文哲）了。」而全體起立恭送馬離開時，柯文哲先是起立，卻也是第一個坐下繼續準備講稿。

而在丁守中與柯文哲方面，兩人在柯致詞完離席時有短暫握手，但其間互動不頻繁。但兩人與現場互動則格外有差異，當蘭馨交流協會介紹到柯文哲時，主持人不忘幫柯打書「光榮城市」。而當丁守中致詞時，正好是柯文哲準備離場時，協會成員紛紛搶著跟柯合照，冷落仍在台上致詞的丁，連柯都有點尷尬地用手勢示意喧嘩的成員小聲點。

而媒體受訪時提到柯文哲網路戰強悍，丁守中表示，柯掌握龐大的市政資源，從世大運就開始有龐大的人氣，他們會努力加強，最近已請公關公司研究如何行銷，並補充雖然網路人氣比較低，但民調是比較高的。

外界也指出，這次選舉可能會變成藍軍分裂投票，市長投柯文哲，議員投給藍營，甚至每區都會掉五千票的說法。丁守中說不知道這是誰放話，但顯然是對手陣營出來的謠言，「今天選舉就不可能佛心來著，大家都是拚到底。」丁說，團隊都有自己的節奏，選戰有各種打法，就像魚料理不只是清蒸，還有麻辣跟糖醋。