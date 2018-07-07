管中閔當南加州校友年會主講人 50台大校友連署反對

2018-07-07 10:56

〔駐美特派員曹郁芬／華府6日報導〕管中閔是否有資格當台大校長，拔管與挺管之戰從台灣延繞到美國。美國南加州台大校友會邀請管中閔今年7月21日擔任年會主講人，卻引起一些校友強烈反彈，要求「還我淨土」。

部分南加州台大校友今天在洛杉磯柔似蜜（Rosemead）召開記者會，公開反對南加州台大校友會邀請管中閔擔任該會45屆年會主講人。有近50位台大校友連署了反對聲明。

據一位台大校友表示，南加州校友會日前發出的年會通知出現「走，聽管爺們怎麼說」的文字，讓很多校友反感，認為管中閔是爭議性人物，不適合擔任年會主講人，這樣的輕佻文宣實屬不智。不過反對者的意見沒有得到校友會理事會的回應。於是召開記者會，發表反對聲明。

根據出席記者會校友們發出的新聞稿，南加州台大校友會前理事林美里在場宣讀的聲明指出，台大在世界大學的評比一直處於停滯而沒有改善的情形下，台大不需要的是一個長袖善舞的政商學者。

林美里指出，管中閔在整個遴選過程中的程序瑕疵及合法性並未釐清，且有消息透露，是台大校方主動要求南加州台大校友會邀請管中閔擔任年會主講人，他們質疑管中閔要透過校友會來漂白其行為，要求台大校友會澄清。

前台大公共衛生學院院長王秋森在記者會中表示，管中閔因教育部駁回台大校長遴選結果，已於今年6月初提出訴願。在行政院訴願會未對其訴願作出決定之前，任何校友都可對此表達個人看法，但理事會不應以校友會的名義介入。

他認為，校友會代表所有校友，而眾多校友對此事件的看法極為分歧。若校友會理事會替管中閔安排造勢的機會，勢必引起更激烈的爭議，也將對台大造成更大的傷害。