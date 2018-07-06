韓國瑜打「郭董牌」議員參選人轟「吹牛」

2018-07-06 20:16

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕繼昨天質疑國民黨高雄市長候選人韓國瑜與前雲林縣長張榮味的關係後，民進黨高雄市議員參選人林智鴻，今天再針對韓國瑜打「郭董牌」， 砲轟他10萬就業機會用吹牛的。

韓國瑜在燕巢參訪時宣稱，將爭取鴻海在高雄設廠，創造10萬名就業機會。

林智鴻指出，但語畢不過1天，卻有週刊取得鴻海內部資料，稱鴻海董事長郭台銘將於1年內裁員34萬人，以機械人取代作業人力，節省人事成本2300億，今天電子媒體詢問鴻海官方說法，但未獲回應。

林智鴻表示，韓國瑜要爭取鴻海設廠，但鴻海在台僅有6千名員工、又即將大裁員，韓國瑜牛皮越吹越離譜，吹説帶來10萬就業機會，不但與現實脫節，恐怕還與鴻海未來往智慧機器人佈局大相逕庭，國民黨此等澎風、吹牛行徑，馬吳「海空經貿城2632億」跳票已示範過，高雄人不會再被騙第二次。

林智鴻指出，郭台銘上屆地方選舉，已打著「我沒有投票權，但有投資權」口號，為連勝文、胡志強、張麗善、楊秋興等人輔選，到台中喊出「投資將從2千億元起跳」、到高雄又說「楊秋興拚經濟，郭台銘掛保證」，但遭平面媒體以「郭董的支票，一直跳一直跳」為題，踢爆近年鴻海許多重大投資項目都與台灣無關，上述候選人當年也全數落選。

林智鴻說，「人工智慧」目前已是產業世界潮流，韓國瑜對此卻無任何藍圖。

他強調，與韓國瑜一字之差的「韓國」，已宣佈5年內要投資新台幣611億元，研發人工智慧技術，但韓國瑜卻對人工智慧的趨勢一無所知，反要將高雄經濟寄託於單一企業經營者意志，不能明確掌握產業的趨勢與高雄優勢，根本欠缺準備。