白色恐怖？師生參觀鄭南榕基金會 竟遭藍議員要求妥處

鄭南榕畫像。（資料照）

2018-07-06 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲區鷺江國小教師翁麗淑表示，先前她與另一名老師帶學生到鄭南榕基金會進行校外教學，豈料遭到新北市議員陳明義發文質疑「疑似有政治活動」，翁麗淑痛批這是「校園裡的政治恐慌」。

翁麗淑5日晚間在臉書上指出，6月28日她與另一位老師帶著班上的學生到鄭南榕基金會進行校外教學，除了鄭南榕生平的導覽外，還有進行「查某人ê二二八攝影展」教學。沒想到在本月5日學校收到國民黨議員陳明義的陳情單，指疑似有政治活動，要求另一位老師在下午3時前回校說明，請學校具體說明並妥處。

「我明天就會打電話給這位議員，看看這位議員活在什麼年代！」翁麗淑說，6日上午她連續撥打3次陳明義分別在五股和新莊的辦事處，但對方都以議員在跑行程為由，拒絕由陳明義本人說明事件。翁麗淑認為，她已經和另一位老師都打電話確認過此事，應該算是非常謹慎，而且議員既然跑行程這麼忙，她只好自己公布此事。

網友認為，這就是白色恐怖的翻版，「白色校園，太驚悚了！」、「升那面血紅的黨旗就是政治活」、「去國父紀念館、中正紀念堂也需要陳情一下」、「這會引起全民公幹」、「那我要去檢舉，學校帶頭集體唱三民主義，疑似搞政治活動」、「選舉時刻來臨，求表現」、「國民黨白色恐佈猶存」。