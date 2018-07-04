鳳梨農抗議 政院：收購等措施有效 每公頃補助再研議

中南部鳳梨農今日串連北上到立法院與行政院抗議，高喊政府無能、農民無辜，並在行政院前砸鳳梨表達不滿。（記者劉信德攝）

2018-07-04 13:39

〔記者李欣芳／台北報導〕鳳梨價格崩盤，中南部雲林、嘉義、台南與屏東等縣鳳梨農今天串連北上到立法院與行政院，向政府表達不滿，並向國民黨立委張麗善等人陳情，他們抗議政府無能，高喊農民無辜，張麗善提出為農民請命「10大救農宣言書」，要求針對鳳梨農的損失，每公頃補助12萬元，對此，出面接受陳情書的行政院經濟能源農業處參議何忠昇表示，是否補助，將再研議。

何忠昇代表行政院回應鳳梨農表示，政府非常重視農產品產銷問題，雖然今年鳳梨整體產量增加，政府努力打拚要穩定產銷，今年鳳梨外銷數量達3萬5000公噸，比去年的2萬7000公噸，增加了3成，但這項的措施仍無法消化市場供給量，因此最近鳳梨價格較低，面對這個問題，政府應該協助農民解決問題。

何忠昇表示，最近農委會採取的行動，包括辦理企業、公司的訂單、促銷鳳梨，拜託加工業者收購鳳梨，製成鳳梨乾、鳳梨醋及鳳梨汁，目的是提高鳳梨的使用量，來穩定產銷與價格，有媒體質疑農委會的措施無效，「但我要強調，這些措施都有效；至於效果有多大，要看對市場拉的力量有多大，台北果菜市場鳳梨批發價已拉到17號鳳梨每公斤達19元，效果應該是有的。

他說，對於農民們的訴求，行政院非常重視，將進行研議、評估，交由農委會做更好的回應。

不過，當何忠昇解釋農委會的措施時，遭現場農民質疑在講「廢話」，張麗善也表示，聽到何忠昇的回應，非常失望，政府是用數字欺騙人民，有何積極作為與預警機制？根本完全沒有作為。

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