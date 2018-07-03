吳茂昆持股比重違法 監委：過去違法者彈劾皆成立

2018-07-03 19:16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕前教育部長吳茂昆在104年任東華大學校長期間，將東華大學綬草發明專利，轉移給自己在美國成立師沛恩生技公司，違反「公務員服務法」的兼職規定與公司持股規範，監察院今日採記名投票，以13比0全數通過吳的彈劾案。

對此，調查此案的監委高鳳仙稍早在監察院記者會中表示，師沛恩公司的資本額為1000美金，吳在師沛恩公司持股比重為20%，但「公務員服務法」第13條規定，公務員出資投資事業的持股比重，不得高於公司資本額百分之10，因此吳已違法。

高說，只要違反此規定的公職人員，在監院裡面被笑稱「死豬價」，第五屆監察委員對此樣態，49件彈劾案全數成立，公懲會懲戒48件，僅一案因已超過時效，才未予以懲戒。

根據監察院提供資訊，吳茂昆彈劾案由高鳳仙負責審查，高和監委楊美鈴共同提案，今日參與審查的監委，分別為林雅鋒、蔡崇義、王幼玲、楊芳玲、章仁香、林盛豐、張武修、趙永清、仉桂美、陳小紅、蔡培村、江明蒼與李月德等13人，且採記名投票通過該案，日後將吳移送公務員懲戒委員會審查。至於吳茂昆是否透過此案涉及刑事責任，則賴檢方調查釐清。

高鳳仙表示，吳茂昆在101年至105年擔任東華大學校長，由於吳認為綬草可以研究，因此研究團隊透過萬國法律事務所申請美國專利（專利一），以及台灣專利（專利二），事後，吳和其他的發明人不按照慣例，欲申請國際專利，中國卻不同意台灣申請，因此，吳疑未經過東華大學知會同意授權，自己跟其他三名發明人另找個美國人，在美國加州成立「師沛恩公司」，公司資本額約1000美金，吳還擔任業務執行股東，持有股份佔20%。而這一點已違反公務員服務法第十三條規定。

高鳳仙表示，吳茂昆還沒經過東華大學授權，就以東華大學校長名義，把兩個專利轉讓給師沛恩公司，並用公司執行業務股東、負責人與東華大學校長名義轉讓，違反公務員服務法、公職人員利益衝突迴避法等規定。且直到此事在今年爆出來後，吳才試著把專利權移轉給東華大學，但尚未獲東華大學同意。

高鳳仙也說，吳茂昆在卸下東華大學校長前20幾天，針對美國專利申請勞務採購案，「自審自核」一個採購案，核准金額約80萬元台幣，最終在他卸任校長後4日，東華大學承辦人在不知情的情況下，支付近77萬元台幣給一家專利事務所，因此她質疑，吳的作為除未依法迴避利益衝突，還涉嫌圖利自己或其他人，也已侵害東華大學專利權，

高鳳仙表示，吳茂昆雖曾說，他透過師沛恩公司提出專利合作條約國際申請案，是為了日後轉給東華大學，但東華大學事先卻不知道此公司的存在，且吳在104年8月申請至107年事件爆發之間，都沒向東華大學提及此事。

不過，監委王幼玲、蔡崇義、楊芳玲、趙永清、張武修、林盛豐等6名新任監委認為，吳茂昆違法兼職的事證明確，同意彈劾，但對於調查案認為吳茂昆是否涉「圖利」持保留態度，因此上述6人也提出協同意見書表達立場。