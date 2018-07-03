綠選將林智鴻批韓國瑜抹黃又染黑高雄

2018-07-03 19:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜今於電台節目談論高雄選情時，依據「組頭分析」稱對手陳其邁已從「讓30萬票」縮到「讓8萬」；民進黨鳳山區市議員參選人林智鴻痛批韓繼談「摩鐵摩天輪」抹黃高雄後，公然在節目上談賭盤帶風向，根本染黑高雄。

林智鴻質疑韓恐是預告要以地下賭盤影響選舉公平性，已有意圖使人不當選，甚至賄選的疑慮，應向檢調說明消息來源為何，若純屬「瞎掰」，則應立即退選並向高雄人謝罪。

林智鴻表示，過去地下賭盤操作選舉時有所聞，其手法乃是以各種資訊，誘惑賭客投注成「人頭」，並聲明當投注對象當選時，「人頭」可得彩金，藉以誘導人頭們幫忙拉票，是不折不扣的「期約賄選」。

檢警調每當大選日接近，皆為此疲於奔命，深怕違法簽賭與不實消息影響選舉，誆料韓國瑜竟將組頭消息拿到全國性政論節目高談闊論，還稱讚「簽六合彩的人最敏感」，根本就是公然搧惑犯罪。

林智鴻認為，韓國瑜不但政策論述乏善可陳，開口閉口盡是不正經言論，繼要興建性愛摩天輪「染黃」高雄、又高談地下賭盤生態，根本是在助長地下經濟「染黑」高雄。

林智鴻諷道：「人牽毋行，鬼牽溜溜行」，韓只搞旁門左道，還跟過去家人持有毒品被逮的議員站在一起，難道是要帶領高雄成為「黃賭毒」風化城？根本就是在挑戰市民的忍耐極限。

林智鴻認為，國民黨眼見近日散佈與現實落差甚遠的民調無效，淪為孤芳自賞後，竟不思改進，加碼拋出「賭盤說」，擾亂社會秩序與選舉公平性，還讓高雄人蒙受「好賭」的不實聯想，根本就是高雄亂源。

林智鴻呼籲檢調必須介入，嚴防選情受地下賭盤影響，韓國瑜也應說清楚、講明白，如真有「組頭」傳給他，請立即聯繫檢警協助偵辦，否則就是賭博、賄選的幫凶，如是造謠空穴來風，則應立即退選謝罪。