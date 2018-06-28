遭藍營點名批評！林宜瑾：真心換絕情 市府治水換藍營口水

2018-06-28 17:43

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議會黨團書記長盧崑福召開記者會力挺高思博治水政見，痛批多次說明市府治水績效的民進黨議員林宜瑾是護航議員。林宜瑾感嘆說，真心換絕情，市府治水換藍營口水。

林宜瑾說，高思博提出政見，要將台南都市區域排水從10年防洪頻率提升到50年甚至200年，這樣的說法，任何一位水利專家都能證實這是百分之百的空頭支票。

林宜瑾說，賴清德院長於擔任市長期間，便曾主張將易淹水地區的都市排水防洪標準，「從10年防洪頻率提升為25年」。像是這種有必要性、且有可行性的治水政策，就是一般理性市民能夠支持的政策方向，也是她未來監督市府治水的努力方向。

林宜瑾強調，但光是25年防洪頻率的政策願景，就是非常艱鉅挑戰，包含「投入的治水預算」、「徵收的市民土地」、以及「對都市交通的衝擊」等，都是執政者要審慎克服的難題，更何況高思博所提的50年甚至200年防洪頻率？

她說，放眼全國防洪頻率標準，都市排水均落在5-10年，只有縣市河川是25年，中央河川是100年，至於高思博所提200年防洪頻率，更只有首都圈淡水河流域所獨有，其他部份重點區域排水，也才有50年防洪頻率標準。

她說，一位政治人物要將全台南都市區域排水防洪頻率從10年提升到50年或200年，只存在兩種可能，一種，是不懂治水天方夜譚，第二種，是每逢選舉就要濫開支票的爛戲。「高思博是哪一種呢？」

林宜瑾指出，台南淹水面積全國最大，治水難度全國最高，若比較歷年相近的降雨強度及降雨量，台南治水12年來淹水面積減少96.5％是不爭事實，也是在地住民實實在在感受到的治水進步。

林宜瑾認為，治水工程是百年大業，絕無可能一步到位，面對台南治水的逐步改善，高思博等人選擇「全盤否定」，這是刻意遮蔽雙眼、非常不客觀的評論。奉勸高思博，人非聖賢，政見出錯勇敢承認就好，不需要不斷投書硬凹、甚至呼朋引伴來為自己辯護，只會讓更多人看到這樣不負責任的濫開支票行徑。

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