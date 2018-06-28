台南市長選戰代理人開打 藍營點名林宜瑾護航治水

2018-06-28 17:33

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議會黨團書記長盧崑福今天下午召開記者會，質疑民進黨議員在大雨造成災害後，非但不監督，卻一昧護航市府，要求市民看清楚，台南最不缺的就是這種製造口水的護航議員！他並點名民進黨市議員林宜瑾護航治水，根本就是想跟隨先前的郭國文及李退之北上當官，或想當下屆議長。

盧崑福說，當全台唯一的房屋稅不公不義苛扣市民時，身為民進黨中常委的林宜瑾市議員，非但沒站出來不可異於其他縣市，反倒護航投書指是市民之福，如今一個大雨一來災害即現，國民黨市長參選人高思博提出擘畫至少50年甚至200年防洪頻率的治水計畫，林議員又不明細究跳出來的護航，指沒有經費、排擠市政及會造成超級交通黑暗期等恫嚇市民，更指責因為市民照相手機及臉書等自媒體興起所導致。

他說，民進黨一貫的從上到下千錯萬錯都是百姓的錯！如此神邏輯，再次在這位護航議員身上展露無遺，宛如化身為市府新聞處科長般的辯護，完完全全忘了議員有監督之責！如此台南市怎進步？

盧崑福說，民進黨議員及黃偉哲市長參選人都說台南已經減少96％以上水患了，但是事實市民的感受96％滿意了嗎？6月一個大雨還不如颱風狂風暴雨般，台南就積水及道路破洞危機四伏，不見有人要求負責，只見護航議員強詞奪理。

相關新聞：遭藍營點名批評！林宜瑾：真心換絕情 市府治水換藍營口水