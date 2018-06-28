製造假新聞 移民署拒絕中國記者入境

中國《東南衛視》記者葉青林駐台資歷10幾年，最近疑製造假新聞，遭台灣移民署拒絕入境。（圖擷取自葉班長說台灣臉書粉絲團）

2018-06-28 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國《東南衛視》記者葉青林駐台採訪資歷十幾年，最近再度申請來台駐點遭移民署拒絕入境，讓他氣得在社群網站上嗆蔡政府，「台當局能擋得住我的人，能擋得住我的嘴和我的筆嗎？」陸委會回應，指台灣政府尊重並保障新聞自由，但絶不容許中國媒體記者以製造假新聞方式，散布不實言論。

葉青林原本申請6月底前往台灣駐點，但卻被告知不能申請入台。葉青林27日在臉書上表示，「能被台當局如此害怕，沒有憤怒，也沒有驕傲，台當局能擋得住我的人，能擋得住我的嘴和我的筆嗎？他們能擋得了一時，能擋得了一世嗎？」

當天晚間，陸委會發出聲明指出，台灣是民主自由社會，向來尊重新聞自由並致力於維護兩岸新聞正常交流，針對兩岸新聞記者駐點採訪及新聞交流，政府向來維持開放作法。

陸委會說，政府開放中媒記者來台駐點採訪，是希望透過中媒記者在台的採訪與報導，對台灣社會有深入認識，進而提供客觀、平衡的報導資訊，增進兩岸民眾相互瞭解。

今年2月花蓮發生強震後，來自日本的搜救隊抵達災區協助救援，當時葉青林稱「日本救難隊怕危險，因此不敢跟著台灣搜救隊員進入救災」。事後葉青林的說法遭推翻並非事實，真相為我方評估人力充足，因此婉拒日本的好意。