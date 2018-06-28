秦良丰父回信吳彥霆遺孀：請告訴孩子，爸爸是勇者

秦良丰的父親秦天人（持麥克風者）回信，盼飛官遺孀林芳瑩妳要堅強加油，他們都會成為她的後盾。（記者歐素美攝）

2018-06-28 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕日前漢光演習預演跳傘失事從高處墜落受重傷的傘兵秦良丰情況好轉，被轉送台北三軍總醫院進行後續治療，日前失事殉職的空軍F-16少校飛官吳彥霆遺孀林芳瑩聞訊後，寫信向秦良丰祝賀，並鼓勵他「能活著就是最棒的事了！」對此秦良丰的父親也回信表示，「告訴妳的孩子，他的爸爸是位勇者。」

國防部臉書「國防部發言人」昨晚PO出一封F-16殉職飛官吳彥霆遺孀林芳瑩寫給秦良丰的親筆信，這封在26日所寫的親筆信中，林芳瑩將失去摯愛的悲痛轉化為最深切的祝福，她向秦良丰父母表示，很高興聽到良丰身體逐漸康復的好消息，強調良丰能平安回來，父母一定是最開心的。

林芳瑩同時也鼓勵秦良丰：「無論未來復健之路多漫長多累，都要好好堅持下去！不要放棄」當遇到挫折時，想想至少還能活著，畢竟「能活著就是最棒的事了！」

而秦良丰父母收到這封信後，也親筆回應，秦良丰的父親秦天人在信中指出，他年輕時服役的單位是空軍總部軍樂隊，當時最不喜歡飛官意外的軍禮差勤，雖然這些飛官都是人們心目中的英雄，「但在我的心中真的很不希望他們當這種英雄。」

秦天人跟林芳瑩說，彼此未來的路都很漫長，對於要獨自一人扶養年幼的孩子，林芳瑩所承擔的責任一定更重，不過「一定要告訴妳的孩子，說他的爸爸是位勇者，是個我們大家都敬佩的勇者。」

秦天人盼林芳瑩一定要堅強、要加油，相信丈夫在天之靈也一定會這麼希望的，他們全家都會做為後盾打氣，也期盼彼此能會面，當面向她表達感謝之意。

「國防部發言人」對此寫道：「愛的力量支持我們度過悲傷，相信的信念讓我們強大，因為有彼此的關懷所以我們不孤單，面對未來漫漫長路，芳瑩妳不是一個人！要堅強要加油，彥霆教官一定也這麼希望著！」