國台辦批「不自量力」 陸委會回擊：恃強自負

2018-06-27 20:50

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對我國打壓不斷，總統蔡英文日前接受外媒訪問時表示，台灣正遭受中國對全球民主威脅的巨大壓力，呼籲國際社會藉對自由的支持，對中國產生壓力，此言卻遭中國國台辦批評「不自量力」。對此，陸委會反批，中國近來打壓我國際空間、對我軍事恫嚇，且以維護主權安全掩飾其霸權和控制，禁不起歷史與人民檢驗。而中國恃強自負，無法使外界心悅誠服。

蔡英文日前接受「法新社」專訪時表示，各國應和台灣團結對抗中國的擴張主義，保護各國認同的自由價值，且這非台灣面臨的挑戰，而是整個區域、全球面臨的挑戰。因此，盼各國和台灣合作捍衛民主與自由價值，對中國產生壓力，並限縮中國霸權影響力。而她在總統任內，願意和中國國家主席習近平會談，但中國應認清其在區域內的責任，才和台灣展開對話。

對此，中國國台辦發言人馬曉光批評，中國對台大政方針明確一貫，堅持「九二共識」毫不動搖，反對和遏制「台獨」毫不含糊。而「九二共識」明確界定兩岸關係根本性質，也是確保兩岸關係和平發展的關鍵。

陸委會反擊，我國為主權國家，中國「一個中國原則」完全沒有我國生存空間，在此涉及國家主權與尊嚴的議題，我國不會輕易讓步。且中國「一國兩制」只是證明中國一黨專制的缺陷，而民主體制與權威專制本質無法相容，我國民意也從未接受中國的「一國兩制」，盼中國此陳腔濫調「可以休矣」。

陸委會也說，任何制度的好壞，不是展現於以經濟力量與軍武威嚇其他國家，中國恃強自負，無法使外界心悅誠服。而我國這兩年多來的立場一貫，就是堅持捍衛國家主權、台灣人民選擇權，且蔡總統所言「台灣民主自由生活方式不能被侵害、主權不能夠被壓抑、台灣人有權利決定自己的未來」，是所有台灣人民共同看法。