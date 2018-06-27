有洋蔥！飛官遺孀寫信給傘兵秦良丰 鼓勵「活著就是最棒的事」

殉職飛官吳彥霆遺孀林芳瑩寫親筆信向秦良丰祝賀，她鼓勵秦良丰，雖復健路漫長，但盼其遇到挫折時能堅持不放棄，畢竟「能活著就是最棒的事了！」（臉書「國防部發言人」）

2018-06-27 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕日前漢光演習預演跳傘失事從高處墜落受重傷的傘兵秦良丰，在經歷40天的密集治療後，傷勢穩定，被轉送台北三軍總醫院進行後續治療，在本月漢光演習時撞山殉職的空軍F-16少校飛官吳彥霆遺孀林芳瑩聞訊後，也寫信向秦良丰祝賀，她向良丰喊話，雖復健路漫長，但希望其遇到挫折時能堅持不放棄，畢竟「能活著就是最棒的事了！」

國防部臉書「國防部發言人」今PO出一封F-16殉職飛官吳彥霆遺孀林芳瑩寫給秦良丰的親筆信，這封在26日所寫的親筆信中，林芳瑩將失去摯愛的悲痛轉化為最深切的祝福，她向秦良丰父母表示，很高興聽到良丰身體逐漸康復的好消息，能有這個機會替秦家加油打氣，她備感榮幸。

林芳瑩回憶到本月4日F-16戰機失事當天，她心裡十分著急，心想即使受傷斷手斷腳也沒關係，只要能回來就好，可惜事與願違，丈夫再也無法回家了，而良丰能平安回來，父母一定是最開心的。

林芳瑩對秦良丰寫道，未來希望其能好好孝順父母，若行有餘力也盼能多多行善、幫助他人，她相信「如果...我先生還活著，他一定也會如此的。」

在信中最後，林芳瑩鼓勵秦良丰：「上帝關了一扇門，必打開另扇窗。無論未來復健之路多漫長多累，都要好好堅持下去！不要放棄」林芳瑩強調，遇到挫折時，想想至少還能活著，畢竟「能活著就是最棒的事了！」

「國防部發言人」在臉書上指出，「雖然我們素未謀面，但因為這份愛國、相互疼惜的心，緊緊將我們團結在一起，身為軍人、眷屬，我們同甘同苦、我們共度喜憂，我們不只是同袍，更是生死與共的家人！」