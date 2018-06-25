「柯文哲就是網紅」 姚文智自稱是媒體劣勢

2018-06-25 17:10

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長選舉白熱化，台北市長柯文哲深耕網路，網路聲浪在市長參選人中，一枝獨秀。民進黨台北市長參選人姚文智今天說，柯文哲其實就是網紅，他知道自己是「媒體劣勢」，但他深信比爾蓋茲曾說的金句「內容才是王道」，只有端出政策牛肉，為台北帶來多少改變才是最重要的事。

談到柯文哲打選戰深耕網路，經營得有聲有色，未來有何網路經營之道？姚文智今天下午受訪說，「柯文哲就是網紅」，自己深信比爾蓋茲說的「內容才是王道」，而內容就是牛肉，是政策、發展方向，能為台北帶來有多少改變才是最重要的。

至於是否網羅政委唐鳳打選戰？姚文智說，唐鳳剛出任政委，第一場座談就是自己舉辦的亞洲矽谷台北run，其實和她長期有保持聯繫，「不論在數位科技發展、網路科技運用，我們都了解她的努力」，預計本週三會在她的office hour會談，希望未來在數位科技、公眾參與方面，能夠得到她的協助。

記者問，希望她在團隊扮演什麼角色或要職？姚文智說，尊重她，畢竟她是政務官，本來就在政策上，有很多討論與協助，「當然希望借助她的經驗，讓更多的網友，知道我們推的政策為何」。

姚文智強調，柯文哲就是網紅，「這個林世宗也知道，我們知道自己是劣勢」，就會找更多朋友來幫忙，「唐鳳就是我們寄望的一位」，當然不會放棄藉由網路和外界溝通，「讓更多朋友了解我們的想法」，但是不會特別一定希望唐鳳進駐或是跳出來，這是一個團隊，目標是怎麼擴大效果最好。