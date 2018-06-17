柯文哲蓋2萬戶社宅要用996億 姚文智：我只需96億

2018-06-17 20:07

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲任內規畫砸996億元，興建2萬戶社會住宅，最終確定跳票。民進黨台北市長參選人姚文智表示，他主張調整找地砸錢蓋房的既有形式，改從政策引導下手，分別從「公有建物改建」及「公辦都更」兩大途徑，推動「混居型社會住宅」，透過容積獎勵，政府僅需花費營造成本就能取得社會住宅；他預估只要現行費用的10分之1，96億元就可有等同數量，足足省下900億元。

姚文智昨與議員阮昭雄於台北科技大學舉行「青年客廳會」，與青年暢談市政理念。談到居住議題，姚文智表示，目前台北市不斷興建社會住宅，但仍緩不濟急，多數年輕人還是得承受租屋支出壓力，故而提出「青年租屋券」，盼先解決燃眉之急，這是短期見效的作為，絕非外界曲解的「鼓勵單身」。

姚文智說，「青年租屋券」規畫單身者每年補助1萬個名額，1人3000塊，小夫妻每年也是1萬個名額，1對5000塊，算下來每年花不到10億；且加上原有的社會住宅戶數2萬戶，這樣一年就有4萬戶人口受惠，足足比目前北市府的多一倍。

至於柯文哲的2萬戶社會住宅政策，姚文智表示，這屬於長遠規畫，他當選市長後，還是會把它蓋完，但現行柯市府政策方向他會予以調整，從過去找一塊公有地砸錢興建，改為從公有建物改建、公辦都更，來興建「混居型社會住宅」，由於可以大量減少支出，因此只需要柯規畫的10分之1費用，96億就能蓋完2萬戶。

姚文智受訪解釋，政府推動公辦都更，其實不需要花什麼錢，理由在於可以公益容積釋放或免計作為誘因，營建成本主要由社區或業主負擔，他們取得更多容積，而政府取得可抽回部分空間，作為托嬰、托幼、托老設施及混居型社宅；他舉例，就像市區一塊閒置空地興建商辦大樓，業主必須在當地或近郊回饋蓋一、兩棟住宅。

至於公有建物改建的途徑，他說，例如北市府正進行公有市場改建，既然市場屬於公有建築，應該做容積調配、釋放容積，整併為混居型社會宅，如1棟四層建物，透過公辦都更蓋到12層，政府便可抽幾層當社會住宅。

他強調，居住政策需要雙管齊下，補貼租屋津貼、興建社會住宅都要併行，前者能夠在短期內解決當下壓力，後者是長期通盤整頓，這才是治理城市的有效對策。

此外，姚文智也提出北市府「青少年發展處」升格「青年事務發展局」計畫，以協助青年職涯發展、新創產業、公共事務參與以及國際交流等，透過各局處的配合，共同解決年輕人的問題。