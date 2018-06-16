陳其邁拜訪旗山蕉農 倡議智慧農業

2018-06-16 20:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委陳其邁、邱議瑩今走訪旗山，關心香蕉產銷情況﹔陳其邁認為產銷問題首先需從供需平穩著手，平時健全產銷體系，市場失調時、政府須介入調節，未來則應朝向智慧農業發展，讓批發市場價格透明，更重要是從生產到行銷的全面整合。

立委陳其邁、邱議瑩，今偕同旗山農會理事長郭來成、總幹事石檻彰，至旗山香蕉產地關心蕉農及雨後香蕉產銷﹔蕉農除表達蕉價回穩，也特別感謝陳其邁先前向農委會爭取將香蕉格外次級品收購價，從每公斤3元調高為5元，讓蕉農減少損失。

陳其邁強調，只要農民有困難，一定與農民站在一起，日前香蕉價格波動時，他與邱議瑩共同向高鐵、華航等企業促銷香蕉，希望幫優質農產找出路。

他說基層農民非常辛苦，產量豐收造成價格波動，政黨或政治操作不應在價格下跌時唱衰價格，造成農民損失。

陳其邁認為解決農產產銷問題，首先需從供需平穩著手，健全產銷體系，當市場失調時，政府必須介入調節、監督，解決供需失衡問題，提升農產品價格。

陳其邁進一步表示，未來農業應朝向智慧農業發展，讓批發市場價格透明，更重要是從生產到行銷的整合，而高雄具國際競爭力的水果，應積極開發中東、新加坡、歐美等國際高端市場發展，讓產品價格增加，提高農民收益。