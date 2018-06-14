陸委會：未開放中資投入我教育事業

2018-06-14 19:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕位於新竹縣芎林鄉的大華科技大學因財務危機，準備引進外部資金，有兩路人馬搶買，其中一方涉及中資疑慮。陸委會副主委邱垂正今天在例行記者會上表示，未開放中資來台投資教育服務業，政府將依法查處。

邱垂正解釋，根據「兩岸人民關係條例」72、73條相關規定，政府並未開放中資來台投資教育服務業，中國如企圖透過管道介入台灣大專院校經營，恐涉及違法，危及我教育機構的獨立性與自主性。

邱垂正說，政府相關機關會全力防範中國滲透校園的作為，以維護憲法保障的教育自由與自主，教育部都已密切注意，並依法適當處理，對違法情事加以查處。

對於中國國台辦批評我方限制台生赴中求學，邱垂正強調，政府對於兩岸青年學生交流向來採取樂觀其成的態度，但對具特別政治目的交流，則採謹慎因應立場 ，而政府也會充分揭露資訊，提醒青年朋友考量兩岸的政治、制度、法律、社會發展存有差異，政府有責任提醒相關風險並提供完整資訊，保障我學生的權益。

邱垂正指出，近5年來，台灣每年赴中就讀學士、碩博士班的人數多維持在2000多人左右，但赴其他國家留學的人數每年均超過3萬人，台灣學生仍多選擇赴美國、英國、澳洲及日本等國，赴中就學僅是青年學生眾多「選擇之一」，但「並非唯一」。