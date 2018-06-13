韓國瑜遭傳喚 市府「北農獎金發放制度化」新聞稿發了又撤

韓國瑜遭北檢傳喚，韓國瑜（左一）今天在記者會上說，他不覺得照顧勞工有錯。而台北市政府在傍晚發布「已要求臺北農產公司獎金發放及人員任用制度化」新聞稿，但隨即又撤掉。（記者施曉光攝）

2018-06-13 20:24

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧及前任總經理韓國瑜因「贈菜贈酒」案被台北地檢署約談，韓國瑜今天指出，被告的部分是針對他發放8400萬獎金給員工的事。未料，台北市政府在傍晚發布「已要求臺北農產公司獎金發放及人員任用制度化」新聞稿，但隨即又撤掉，似乎與韓國瑜赴北檢有關。

韓國瑜被北檢約談，國民黨今天開記者會力挺，國民黨認為，民進黨對韓進行司法迫害。韓國瑜在記者會上指出，他不覺得照顧勞工有錯，這是他該做的事情，所以在上任後，每年北農的營收在扣除該繳的稅以及公司的營業目標後，盈餘都會發給勞工。

北市府在傍晚發出北農改革員工獎金、人員任用制度的新聞稿，但又因不明原因緊急撤下，外界質疑可能是柯文哲不想幫民進黨打韓國瑜有關。

市府新聞稿指出，北農在2016年底獎金發放額度過高及人員任用違反農產品批發市場管理辦法而產生爭議，同年柯文哲指示，研議建立規範，包括取消三節獎金、獎金總金額上限為4.4個月薪、獎金發放總額確實以預算編列等。另外也要求，未來進用人員時，不能進用經營主體負責人、經理人及市場主任的配偶及三親等內血親、姻親為職員。

對於事後又撤下新聞稿，市場處主秘兼發言人王夢龍說，同仁看到今天有相關新聞，才會發新聞稿澄清，但其實建立規範在去年已經發過新聞稿，最後考慮是舊聞才會撤下。