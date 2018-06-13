梅健華將離台受贈獎章 哽咽致謝：真的很愛台灣

2018-06-13 19:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮今天下午頒贈「特種外交獎章」給即將離任的美國在台協會（AIT）台北辦事處處長梅健華（Kin W. Moy），表彰其促進台美關係的貢獻。梅健華致詞時說，台灣讓他和家人感覺賓至如歸，在他外交生涯中從沒感受如此的溫暖，「我真的很愛這裡」。

吳釗燮今下午在台北賓館頒贈「特種外交獎章」給即將離任的梅健華，以表彰梅健華駐台期間對促進台美關係的卓著貢獻。吳釗燮細數梅健華任內台美關係的重要成果，包括AIT內湖新館落成、蔡總統出訪友邦多次過境美國並獲高規格禮遇接待、促成美國政府堅定支持我國際參與、我國順利參與美國「全球入境計畫」（Global Entry）、國務院核准美國防廠商參與我潛艦國造案以及台美在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下的成功合作。

AIT主席莫健、前理事主席薄瑞光、前處長司徒文與多名AIT職員均出席贈獎儀式，場面溫馨。梅健華致詞時感謝多名美國友人自華府遠道而來，讓昨天的新館落成典禮別具意義，也讓台灣人看見美國對台灣的重視。梅健華也如往常般充滿幽默感地提到，薄瑞光曾對他炫耀「所有台灣給外國人的獎章他都拿過」，但他沒拿過「特種外交獎章」，「所以我贏你了，哈哈」。

梅健華也說，在昨日AIT新址啟用典禮後，他真的很感動，但沒有事情是理所當然的，他一一感謝AIT各職員在其崗位上的努力，因為「沒有這些人是做不來的」，他唯一真正做的事就是努力地走向台灣人群，足跡遍佈台灣，傳遞美國對台的支持，並利用所有的機會推銷AIT。

梅健華將離台，致詞最後幾乎哽咽，他說，常有人問他以後會懷念台灣的什麼，「我說就是你們所有人」。梅健華說，在他外交生涯中，從沒感受到如此的溫暖，讓他和老婆及家庭感覺賓至如歸，「我真的很愛這裡」，今天代表AIT充滿謙卑地接下這個榮譽，並感到十分驕傲。

梅健華外交資歷豐富，曾擔任美國務院亞太副助卿等重要職務，自2015年6月起擔任AIT處長，駐台時間總計3年。