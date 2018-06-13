遭指發米袋涉賄選 徐榛蔚駁栽贓抹黑

花蓮縣長傅崐萁近日以「三節物資發放」名義，將印有其與妻子、國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚合照的三公斤米袋發放予花蓮縣民，遭民進黨指控涉嫌違反選罷法、圖利罪、違反行政中立，拿納稅人的錢做個人選舉拜票。（記者楊淳卉攝）

2018-06-13 12:04

〔記者林良昇／台北報導〕花蓮縣長傅崐萁近日以「三節物資發放」名義，將印有其與妻子、國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚合照的3公斤米袋發放予花蓮縣民，遭民進黨指控涉嫌違反選罷法、圖利罪、違反行政中立，拿納稅人的錢做個人選舉拜票，徐榛蔚今受訪表示，這是9年來縣政府關懷弱勢的公開活動，在選舉時拿出來大作文章，是對弱勢鄉親不尊重。

對於民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫向高檢署按鈴告發傅崐萁、徐榛蔚賄選、圖利。徐榛蔚今在立院受訪表示，很遺憾選舉還沒開跑，民進黨就不斷栽贓抹黑，長期以來花蓮都在關懷弱勢，這9年來傅擔任縣長以來，一年三節發放米，是既定、也是不斷關懷弱勢的公開活動。

徐榛蔚表示，當時她是縣長夫人，很多縣市首長夫人都會參與弱勢關懷的行列，她長期以來為人妻、為人母，在弱勢這一塊特別關照，有關懷、柔軟的心，9年來無論她的身份是如何，她一定會出席花蓮縣政府關懷弱勢的活動。

徐榛蔚強調，該筆預算經費是議會通過，各黨籍議員也都參與，9年來都在做，但「有些議員」長期不關心弱勢鄉親，到現在才來大作文章「太可笑」，栽贓抹黑，拿弱勢消費，是非常不恰當的行為，也不尊重，她對於民進黨議員的指控非常遺憾。

此外，媒體也詢問關於近期她也有和傅聯名送西瓜的經費來源？徐榛蔚說，各地方政府在行銷當地農特產品都有編預算，花蓮縣幫農民行銷農特產品也是行之有年，對縣內的部分，她與傅崐萁沒有聯名，但對縣外的部分的確是有聯名。

徐榛蔚表示，經費有的是縣預算，但有關於其他個人部分，是自掏腰包，在份際上抓得非常清楚，因為對於民進黨的栽贓抹黑，她們非常謹慎。

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