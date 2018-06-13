涉花公帑發合照米袋 徐榛蔚被告發賄選

花蓮縣長傅崐萁近日以「三節物資發放」名義，將印有其與妻子、國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚合照的3公斤米袋發放予花蓮縣民，遭民進黨指控涉嫌違反選罷法、圖利罪、違反行政中立，拿納稅人的錢做個人選舉拜票。（記者楊淳卉攝）

2018-06-13 10:45

〔記者楊淳卉／台北報導〕花蓮縣長傅崐萁近日以「三節物資發放」名義，將印有其與妻子、國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚合照的3公斤米袋發放予花蓮縣民，遭民進黨指控涉嫌違反選罷法、圖利罪、違反行政中立，拿納稅人的錢做個人選舉拜票。民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫將在律師陪同下，赴高檢署按鈴告發傅崐萁涉嫌用公款圖利、徐榛蔚涉嫌賄選。

民進黨今召開「拒絕賄選，檢調硬起來」記者會，出示縣府招標文件。劉曉玫表示，台灣地方選舉超過一甲子，這次是最公然、毫不遮掩的賄選形式，隨著科技進步，還把候選人相片直接印在米袋上，用納稅人的錢招標，這是非常侮辱台灣人的行為。

律師黃帝穎指出，法務部規定選舉文宣品的標準是30元以下，但這袋3公斤米市價起碼199元，超過法務部所訂標準，米袋外觀包裝和選舉文宣品差不多，涉嫌違反選罷法，有賄選嫌疑。

黃帝穎批評，該文宣品是縣府招標，用公帑公器私用，涉嫌貪污治罪條例的圖利罪；預算使用在競選文宣米發給選民，也違反行政中立。這三項違法行為，法務部、監察院都有權做查處。

民進黨發言人林琮盛表示，希望這次選舉是乾淨、公正的選舉，可惜某些藍營縣市長參選人不這麼做，透過公器來烘托政治形象，此作法是污辱台灣民主，污辱台灣人智商，希望傅崐萁和徐榛蔚出面說明。