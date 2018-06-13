里長批基層建設經費綁手綁腳 侯友宜允諾錢、權下放

2018-06-13 11:55

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天與板橋區36名里長座談，會中里長們關注里基層建設經費的運用綁手綁腳，侯友宜承諾，當選後，把錢、權下放給里長，讓里長們好好發揮，公所扮演督導、評核的角色。

侯友宜今天透過前板橋市長林鴻池、市議員周勝考牽線，與江翠、新埔地區的36名里長座談，會中里長對里基層建設經費的分配與運用，砲聲隆隆；包括里長聯誼會主席林華偉、新翠里長陳水杉、龍翠里長張振發、忠翠里長陳景華都表示深受其害，指出以前要清水溝，直接叫人去清，現在不行，還得先報公所，報了還不一定馬上處理，讓里長做得很無奈。

吉翠里長陳清玉、滿翠里長林重光都提到共約的問題；陳清玉說，冷氣壞掉找人來修，結果人家說這個機種已經停產，要去找零件，都是「共約」惹的禍，只能買人家不要的東西；林重光補充說，之前與市長座談時，曾獲允諾不一定要用共約的產品，但市公所至今仍堅持要求。

侯友宜說，里基層建設經費以前無限上綱使用，出了問題才會收回來，在列舉條列式開放出去，但從里長的反映顯然還不夠，造成里長做事的不便；他強調兩點，未來要解決大小里經費分配的問題，劃分更精準些；另外，只要法律沒有說不可以的，全部授權里長好好發揮，「我盡量把金錢跟權力下放給里長，讓各位好好做」。