里長批基層建設經費綁手綁腳 侯友宜允諾錢、權下放

2018-06-13 11:55

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天與板橋區36名里長座談，會中里長們關注里基層建設經費的運用綁手綁腳，侯友宜承諾，當選後，把錢、權下放給里長，讓里長們好好發揮，公所扮演督導、評核的角色。

侯友宜今天透過前板橋市長林鴻池、市議員周勝考牽線，與江翠、新埔地區的36名里長座談，會中里長對里基層建設經費的分配與運用，砲聲隆隆；包括里長聯誼會主席林華偉、新翠里長陳水杉、龍翠里長張振發、忠翠里長陳景華都表示深受其害，指出以前要清水溝，直接叫人去清，現在不行，還得先報公所，報了還不一定馬上處理，讓里長做得很無奈。

吉翠里長陳清玉、滿翠里長林重光都提到共約的問題；陳清玉說，冷氣壞掉找人來修，結果人家說這個機種已經停產，要去找零件，都是「共約」惹的禍，只能買人家不要的東西；林重光補充說，之前與市長座談時，曾獲允諾不一定要用共約的產品，但市公所至今仍堅持要求。

侯友宜說，里基層建設經費以前無限上綱使用，出了問題才會收回來，在列舉條列式開放出去，但從里長的反映顯然還不夠，造成里長做事的不便；他強調兩點，未來要解決大小里經費分配的問題，劃分更精準些；另外，只要法律沒有說不可以的，全部授權里長好好發揮，「我盡量把金錢跟權力下放給里長，讓各位好好做」。

  • 國民黨新北市長參選人侯友宜今天在前立委林鴻池與市議員周勝考牽線下，與板橋新埔、江翠地區里長座談。（記者何玉華攝）

    國民黨新北市長參選人侯友宜今天在前立委林鴻池與市議員周勝考牽線下，與板橋新埔、江翠地區里長座談。（記者何玉華攝）

  • 國民黨新北市長參選人今天與板橋新埔、江翠地區里長座談。（記者何玉華攝）

    國民黨新北市長參選人今天與板橋新埔、江翠地區里長座談。（記者何玉華攝）

  • 里基層建設經費運用限制，讓里長抱怨連連，讓聽取意見的侯友宜神色凝重，不時與身旁的議員周勝考交換意見。（記者何玉華攝）

    里基層建設經費運用限制，讓里長抱怨連連，讓聽取意見的侯友宜神色凝重，不時與身旁的議員周勝考交換意見。（記者何玉華攝）

  • 里基層建設經費運用限制，讓里長抱怨連連，聽取意見的侯友宜神色凝重。（記者何玉華攝）

    里基層建設經費運用限制，讓里長抱怨連連，聽取意見的侯友宜神色凝重。（記者何玉華攝）

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