民調能否扶搖直上？ 姚文智：早就一直往上衝

2018-06-13 11:31

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智將於6月23日舉辦首場大型造勢晚會，總統府秘書長陳菊擔綱壓軸演說，訴諸把最後一個月的規模提前至首場，召喚綠營歸隊。談到23日辦完造勢活動後，是否有信心民調會扶搖直上？姚文智表示，自己民調早就一直往上衝，前陣子謠言、假民調輩出，希望未來能消聲匿跡，市民期待的是參選人提出的市政願景。

姚文智今天上午前往濱江市場、榮星市場掃街拜票，會前受訪時記者問到，台北市長柯文哲的競選辦公室以年輕化為導向，姚的辦公室裝潢、風格有無規劃？姚說，有很多年輕人提供創意，請大家拭目以待。

記者問到，6月23日造勢晚會後，是否有信心民調一路往上衝？姚文智說，民調早就一直往上衝，前一陣太多謠言、假民調，大家都有注意到這個現象；他希望台北市選舉，從大家確定提名後，所有謠言、假民調能消聲匿跡，畢竟市民期待的是參選人提出的市政願景，讓市民能有好的選擇。

媒體問，國民黨台北市長參選人丁守中打算找前行政院長張善政擔任競選總部主委，自己的競選總幹事有口袋名單嗎？姚文智說，馬上就會公布，曾說過希望這場選舉是改造台北半世紀以來的城市運動，整個競選團隊的構想，除了黨內菁英要傾巢而出外，黨外活力的年輕人也要加入，目前正在籌組中。