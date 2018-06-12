不再是窮鄉！中寮公所決算有賸餘款 擬發鄉民每人1000元

中寮鄉高齡農民多，鄉代蕭同榮提議公所為全鄉保意外險。（記者陳鳳麗攝）

2018-06-12 19:09

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕南投縣中寮鄉不再是窮鄉，去年公所賸餘款達1900多萬元，鄉代蕭同榮提案請公所為全鄉民眾投保意外險及發消費券振興鄉內經濟，惟鄉長張永輝傾向發放現金，因鄉內僅兩處可用消費券，發現金讓鄉民自行投保意外險或做其他用途。南投縣府說，只要無短絀，可編入預算送代會審議通過即可發放。

南投縣府：編入預算送代會同意即可

中寮鄉代會上月審查完公所去年度的總決算，發現去年度賸餘款達1900多萬元，鄉代們認為公所應該用在全鄉民眾身上，提案建議公所為全鄉民眾投保意外保險，及發放消費券振興鄉內經濟，蕭同榮說，提案已獲副主席蘇如輝等多名代表連署支持。

蕭同榮表示，南投縣水里、集集等鄉鎮都有為民眾投保意外險一年大概200萬元以內，中寮鄉有1萬4000多人，很多都是高齡務農者，收入不穩定且危險性高，投保意外險較有實質幫助。至於發消費券則可讓鄉民在鄉內消費，振興鄉內經濟。

對於蕭同榮等鄉代的提議，鄉長張永輝則有不同看法，他認為，團體意外險若今年有多人出險，隔年保額就會被降低，人數若過多還會被拒保，不如發現金，讓民眾自行投保意外險。

張永輝說，發消費券感覺無法振興經濟，因全鄉僅農會超市和1家便利商店可消費。至於能否發放現金給鄉民，公所說，找到法源依據就會發放現金。

南投縣府主計處長林敏珠則說，公所也是自治團體，只要財政沒有負債，可透過預算編列或追加預算方式，送代表會審議通過，即可發放現金。