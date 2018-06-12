管很寬？AIT新館落成 中國：干涉內政 已向美嚴正交涉

美國在台協會內湖新館12日落成， 蔡英文總統（左起）、美國國務院海外建築業務局代理局長默色與美國在台協會處長梅健華、助理國務卿瑪麗．羅伊斯等都出席典禮。（記者張嘉明攝）

2018-06-12 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）今（12日）舉行落成典禮，總統蔡英文致詞時指出，台美關係前程似錦，新館啟用之際再次堅定台美實踐共同目標的信念，美方也派遣主管教育與文化事務的助理國務卿羅伊斯（Marie Royce）出席；中國卻對此表示「已向美方提出嚴正交涉」。

據本報報導，今上午舉行AIT內湖新館落成典禮，巨幅美國國旗在新館庭園中升起搖曳，台美多名政要出席典禮，除助卿羅伊斯外，美國國務院海外建築業務局代理局長默色（William H. Moser）也代表海外建築業務局來台出席典禮，海外建築業務局與AIT密切合作，完成這座現代化、高校、安全的新館，支持AIT在台灣的重要使命與工作。AIT內湖新館用地租約99年，將持續到2107年。

對於AIT內湖新館落成，中國竟表示「已向美方提出嚴正交涉」，中國外交部發言人耿爽今表示，美方以任何藉口派官員赴台活動，「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，干涉中國內政，給中美關係造成消極影響」。耿爽強調，中國嚴重關切此事，並已向美方提出嚴正交涉。