鄭朝方參選新竹縣長 林智堅自爆是「隱形推手」

2018-06-11 15:16

［記者洪美秀／新竹報導］媒體人周玉蔻今天在廣播電台台北之音「蔻蔻早餐」節目中訪問新竹市長林智堅與新竹縣長擬參選人鄭朝方，詢問2人年底選戰如何合作及因應，林智堅在節目中自爆是鄭朝方參選新竹縣長的「隱形推手」，肯定其在藝文、音樂創作上的實力，相信他與鄭朝方一起合作，一定能共創新竹縣、市光榮。

林智堅和鄭朝方接受周玉蔻的訪問，林智堅提到他與鄭朝方都希望創立「新政治」，因為他們都是新世代的代表，而鄭朝方開玩笑說：最大的競爭對手是林智堅，因為縣民常說希望林智堅來當縣長。

一般人對鄭朝方大都是鄭永金兒子的印象，但林智堅說，他與鄭永金縣長4個兒子都熟，但鄭朝方是「最不政治」的，反而因其音樂及藝文表現，給人「很文青」印象，而新竹縣的政治就是需要一個能給「新方向」的人來治理。

而對於鄭朝方為何會成為民進黨徵召參選新竹縣長的人選？林智堅在節目中自爆說，他應該是鄭朝方參選的「隱形推手」，因為2015年就有2名民進黨前輩問他有關新竹縣長人選的看法，當時他就推薦鄭朝方，如今鄭朝方獲民進黨徵召，林智堅說，「只要鄭朝方當選，他一定服務。」

林智堅也對新竹縣、市共同治理有具體方向，他說，2縣市有很多問題需共同解決，像縣府在竹市持有的土地荒廢，造成竹市市區景觀問題，還有垃圾問題、水源及觀光合作等議題，都需要更多理念相同的夥伴合作，有共同的願景跟夢想，才能開創「新政治」，未來不僅是「聯合競選」，還會「聯合服務」。

對於周玉蔻問到當初林智堅參選，很多民進黨大老都不看好，對此，林智堅說，挑戰困難本身就是一種價值，這3年多來，他很努力從事市政建設，市民也都看到成果，他認為「建設才是王道」，他努力投入市政建設，相信市民也都有感受到，更期許與鄭朝方一起努力，開創新的政治風貌，為家鄉努力。