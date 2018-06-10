黃國昌高雄輔選 提慶富案、私校法：打破暗黑勢力

立委黃國昌舉慶富案、私校法為例，直言政商結構要打破，台灣民主才能深化（記者王榮祥攝）

2018-06-10 11:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量主席黃國昌今至高雄輔選時，舉私校法與慶富案為例，強烈質疑有「暗黑勢力」讓台灣民主無法深化﹗並呼籲高雄市民支持時力有理想、堅持價值的市議員參選人進入議會，只要時力參與、地方政治必有化學變化。

黃國昌、徐永明、洪慈庸等時力立委，今聯袂南下高雄，出席時力高市議員左營楠梓區參選人林子盟競選辦公室開幕會，前立委陳永興、高醫大校長劉景寬、牙醫師公會全聯會 理事長謝尚廷、高醫校友總會理事長藍傳盛，及許多醫界團體與代表均現身力挺。

黃國昌致詞時透露，自己從美國返台後第一份工作是在高雄大學任教，在左營、楠梓生活4年，這裡就像他第二個家，非常有感情。

但他話鋒一轉，提及慶富案、私校法時瞬間拉高語調，強力批判陳慶男父子把高雄銀行當自家小金庫，造成高銀嚴重虧損，並質疑到底是誰縱容﹗﹖

關於私校法，黃國昌指出該案攸關私校到底是財閥禁臠還是公共財﹖是私校改革的契機﹗無奈審查會都完成審查年餘，卻一直被冰在立院。

黃國昌強調，這樣的政商結構不打破、暗黑勢力不打破，台灣民主絕無法深化﹔正式因為這樣，時力雖然人少、資源少，但相信堅持的價值與改革正確方向，希望市民朋友支持時力議員參選人、高雄的林子盟（左楠）與林于凱（三民），只要他們進入議會，地方政治必有化學變化。