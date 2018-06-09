黃國昌邀辯「居住正義」 侯友宜：他應該在立院監督政府

2018-06-09 17:26

〔記者林欣漢、翁聿煌／基隆報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天（8日）晚上說，「居住安全比居住正義重要」，不要老是被居住正義民粹綁架。對此，立委黃國昌今天除了在臉書下戰帖，找侯友宜公開辯論，下午接受媒體訪問時也重申，對侯友宜的發言非常失望，「希望能夠針對居住正義，到底是不是應該被實踐的價值，或是如同侯友宜所說『只是民粹炒作』公開辯論。」

侯友宜今天下午認為，黃國昌應該好好在立法院監督政府、把關居住正義，面對年輕人生活的困頓，未來選舉過程會推出許多政見，解決年輕人面對的問題。

侯友宜8日晚上出席新北市地政業務從業人員職業工會會員代表大會餐敘，致詞時談到，居住安全重要性遠超過居住正義，不要老是被居住正義的民粹綁架，沒有安全就沒有一切，他若當選市長，將推動捷運三環三線與捷運沿線都市更新，活絡相關產業。

黃國昌今天上午11點在臉書貼文說，對侯友宜的「居住正義民粹說」難以置信，更難以認同，他願就「居住正義的理念是民粹嗎？」、「居住安全與居住正義相互對立嗎？」、「新北市的住宅政策應如何改革？」3項議題，與侯友宜公開辯論，時間、地點、形式都配合侯友宜的需求。

「我對侯友宜的發言非常失望。」黃國昌下午受訪時說，侯友宜當過新北市副市長，應該非常清楚，過去幾年來新北市年輕人是如何被高房價所苦，年輕人不敢成家，已經快要看不到未來，希望侯友宜重新思考新北市居住政策，才不會造成新莊、淡海看到高房價，卻有太多閒置房屋，其中土地、房屋炒作已經到了新北市必須有清楚政策來抑制高房價。

黃國昌說，今年是地方選舉年，特別是市長參選人都有必要針對住宅政策向所有選民講清楚，既然侯友宜提出這麼誇張的言論，時代力量必須站出來，為所有年輕人發聲，相信公共政策討論絕對比噴口水有意義。