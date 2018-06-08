六都市長參選人市政座談會 侯友宜缺席

2018-06-08 16:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕媒體舉辦國民黨六都市長參選人市政座談會，唯獨新北市長參選人侯友宜缺席，蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞今天表示，侯友宜以「另有行程」作為缺席理由，難道是心虛、閃躲？侯友宜辦公室反擊，競選活動有各種方式，不必在此議題上噴口水。

黃韋鈞指出，新北市有400萬人口，是六都中人口最多的城市，一位想選市長的人，有責任及義務讓市民了解他要如何建設城市，但侯友宜從國民黨內初選以來，就拒絕參加市政辯論會，今天也缺席六都市長座談會，讓人不禁懷疑，侯友宜是不是心虛，擔心一談市政就露餡，被大家發現原來「不懂市政」。

黃韋鈞質疑，侯友宜參選以來避談市政，偶爾在某些場合提到政見，都只是「宣示性的加碼」，缺乏整體規劃與評估，充其量只是喊喊空洞的口號。他強調，當一位市長參選人，向市民說明市政理念是最基本的要求，呼籲侯友宜勇於面對，不要一再迴避、閃躲。

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群反擊說，蘇辦發言人不應該隨便指指點點或干預媒體的節目內容，這是不當的做法。

賴冠群表示，競選活動有各種方式，勤跑基層直接向人民報告、舉辦活動、或者跟媒體說明等方式，都很重要，辦公室都會妥適安排，不清楚蘇陣營在此議題上噴口水，到底是何動機？