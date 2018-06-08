指南宮輔選造勢 馬英九、丁守中憶童年

2018-06-08 15:26

〔記者郭安家／台北報導〕前總統馬英九近日頻輔選，今早參加位於文山區指南宮的台北市婦工總會後援會成立大會，力挺市長參選人丁守中。天氣炎熱，丁陪著馬步入造勢會場，2人努力營造話題，卻是幾歲到指南宮？馬對丁說「我來的時候你大概在唸小學2、3年級。」未料，丁回說，「我第一次來是小學4年級」，而且是第一次坐飛機到台北。

馬英九赴指南宮，馬家軍議員參選人羅智強、徐巧芯、鍾沛君都到場營造氣勢。馬下車時，鍾手腳最快，立刻趕到現場接車，還引起一旁的文山區里長虧「馬對妳特別好」；剛通過黨內初選的鍾回說「總統關心我的後ㄕˋ」，鍾本想表達「後勢」，但現在里長聽成「後事」，各個鴉雀無聲，一陣尷尬，連馬也沒接話。

眾人參拜完後，63歲的丁守中，陪67歲的馬英九步入造勢會場，丁問到「總統常來這地方嗎？」馬回說「常常來啊！」丁問說「文山區是不是...」也許丁接話方式太閒聊，令馬沉默數秒，馬接著說「我來的時候你大概在唸小學2、3年級。」丁趕緊說「沒有，我跟你差4、5歲而已。」馬才接話「沒有，我第一次來小學5年級耶！」

未料，丁守中回說，「我第一次來小學4年級，有到指南宮來」，從高雄第一次坐飛機到台北來，第一次坐飛機、第一次到台北來；語畢，兩人抵達會場，婦女黨工們高喊「總統好！」就這樣結束這輪對話。媒體也問馬有給丁鼓勵？馬回說，「有啊！他（丁）等了這麼多年一定要勝。」

馬英九致詞表示，參選人一步步成形，相信這次精誠團結、同舟共濟一定能勝利；並問現場民眾民進黨執政2年成績好不好？眾人回應不好。馬說，老百姓感受最真實，地方到中央都有太多事情，需要撥亂反正；並指國民黨氣勢一步步恢復，相信選舉可全發揮力量，帶頭喊「國民黨勝利、丁守中凍蒜」的口號，但致詞並未批評台北市長柯文哲施政。