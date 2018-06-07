力挺吳音寧 洪耀福：找我這種政客當總經理會比較好嗎？

2018-06-07 17:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕北農總經理吳音寧風波不斷，民進黨秘書長洪耀福今天與媒體茶敘時透露，北農還是要找做事的總經理，他開玩笑說，「找我這種政客去，我一定可以把他們擺平呀，但是我沒有農業專業。」他也暗批，北農董事長、總經理應分工，總經理管理經營績效，政治問題應由董事長面對，才是合理安排，「把吳音寧推到第一線處理政治問題，對她來講不公平」。

民進黨6日力挺吳音寧，公布吳音寧比國民黨高雄市長參選人韓國瑜擔任北農總經理時「還要好」的證據。洪耀福今天表達對此事看法。

洪耀福說，吳音寧是滿驕傲、自負的人，一開始問過吳需不需要幫忙，吳也覺得不需要，認為把事情做好就好，沒有想到要處理政治問題。

洪耀福也認為，果菜市場是一個複雜的地方，裡面利益太大了，吳音寧又強悍，對於不合理人事安排、利益分配，不願意接受，難免會得罪很多人。

他前陣子跟北農民股董事見面，民鼓董事們也認為，吳音寧是歷屆以來最好的總經理，但他們不願意出來講，因為會得罪其他人。

洪耀福表示，吳音寧的專業、能力、操守沒問題，這都無庸置疑，只是吳面對議會質詢，也許政治歷練不夠，所以容易被攻擊。洪耀福也自嘲，台灣社會是要找一個可以請客送禮讓大家都沒意見的總經理？還是要找會做事、有能力的總經理？「如果找我這種政客去，當然可以把他們都擺平啊，但我沒有農業專業，這樣會比較好嗎？」

被問到吳音寧事件在網路上瘋傳，是否對選情有影響？洪耀福認為「不要這麼快論斷」，因為選舉還早，很多事情勇敢面對、想清楚就好。黨部也透過自己的管道，協助吳音寧讓支持者知道相關事實。