福建祭「對台66條」統戰 台灣青年實習每人補助2.3萬

2018-06-06 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局對台進行統戰工作又有新招，繼今年2月中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）推出「對台31條」以後，各地方政府也互相較勁、響應中央涉台的政策。今天福建省祭出「對台66條」，其中1條鎖定從未到過中國的台灣人，提供許多相關便利措施。

「海峽論壇」目前正在廈門舉行，今天（6日）福建省人民政府台灣事務辦公室與福建省發展和改革委員會，發布「關於印發福建省貫徹『關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施』實施意見的通知」，響應中央對台「統戰」作業。福建省省委書記于偉國在今天論壇致詞時宣布對台胞、台企推出66條惠台政策，鼓勵從未曾造訪過中國的「台灣同胞來閩參訪交流」，邀請單位將提供「相應接待便利服務」。但未多加詳述何謂「相應接待便利服務」。

這66條對台政策分成4大面向，其中有27條是拿來「擴大閩台經貿合作」、22條用在「支持台胞在閩實習就業創業」、8條是作「深化閩台文化交流」、另有9條「方便台胞在閩安居樂業」。

因為過去調查顯示，台灣有5成民眾未曾到過中國，這次「對台66條」推出後，用意明顯想要單方擴大人才交流與往來。

另外，福建「對台66條」中承諾，對承接台灣青年實習實訓符合條件的相關單位，以及在福建實習最少15天的人，將補助每人人民幣5000元（新台幣約2.3萬元）。