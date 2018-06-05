挨批執行力有夠差的差 柯P賭氣：用機關槍打死

台北市議員周柏雅批評北市府的執行力有夠差的差。（記者叢昌瑾攝）

2018-06-05 17:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲自豪執行力高，但市議員周柏雅今天在議場質詢時痛批，台北網球中心興建工程變更契約多達十七次，甚至世大運都辦完了還在變更契約，中正橋改建工程拿到預算後，拖了兩年才招標，結果又拿鋼筋價格上漲為由，要求追加預算，批評柯市府執行力有夠差的差。

柯文哲坦言，他承認台北網球中心興建工程真的是個很爛的案子，到他接手時，距離世大運舉辦時間已經所剩不多，簡直「嚇呆了！」面對議員砲轟，柯則抱怨，「如果要吐苦水，我比你還多！」預算從14億追加到31億，降回14億又追加到19億多，就是典型財政紀律很亂的案例。

周柏雅不滿柯怪罪前朝，即使預算是郝市府時期編列，但是在柯文哲任內興建，有好好監督查核、好好把關嗎？為什麼世大運都結束了，還在變更契約，難道柯都沒有責任嗎？柯文哲表示認同議員的批評，但也說，我跟你講，當年世大運，六十個場館可以準時完工，通過認證，最後總工程沒有追加預算，對我來講已經很厲害了。

柯說法讓周柏雅拉高音量反嗆，「你有什麼好驕傲，把結餘款挪用來追加網球中心的預算，然後說沒有追加總工程預算，而且結餘款不夠，竟還動用二備金，」最誇張是連契約變更的程序都還沒走完，卻已支付給廠商將近九成款項。

此外，周柏雅也批評中正橋改建工程，2015年就拿到21億元預算，拖了兩年多才以18億招標，流標後竟然宣稱是因為鋼筋價格上漲，又要追加預算。

周柏雅說，柯三年來還是有很多爛帳，市政很多問題沒有解決，柯文哲竟兩手一攤接話說，「是啊，就像大彎北段爛攤，我現在有解決嗎。」讓周近一步批柯「和稀泥」、「不敢真正依規定解決」，柯也賭氣回應，「那把過去都市發展局官員，排一排用機關槍打死」，怎麼會發生1000多戶違建戶。