獨家》漢光九鵬飛彈射擊 小英面前不明物墜落冒白煙

漢光九鵬飛彈射擊，物件墜落冒白煙。（記者蔡宗憲攝）

2018-06-05 10:23

〔記者蔡宗憲、涂鉅旻／綜合報導〕雖然昨日發生F-16墜機意外，但國軍為驗證精實戰力，今早小英總統仍前往屏東九鵬基地視察精準武器實彈射擊，不料進行第五次天弓飛彈射擊時，不明物體竟在發射架前數公里公里處掉落基地內，冒出濃濃白煙，一度傳出是飛彈掉落，引發周邊欣賞的軍事迷驚呼。

國防部：靶機發射後加力器脫離

國防部發言人陳中吉稍早受訪表示，這是靶機發射後加力器脫離，加力器內部燃燒物質掉落，進而引發火勢。陳中吉表示，靶機加力器在飛行時脫離屬正常情形，而加力器內部燃燒物質掉落於草皮附近，加上天候乾燥，進而引發火勢，火勢已經撲滅。

據了解，今天的精準武器實彈射擊，在天弓飛彈部分，9點07分開始發共發射7枚飛彈，僅6發成功發射，第5發發射時後，不明物體掉落基地內造冒白煙，但後續仍持續進行試射。

目前仍進行空對空、海對空等項目的飛彈射擊，這次包括天弓一、二型、鷹式、愛國者、雄三等中長程飛彈都會操作，演習將模擬共軍戰機從台灣東部海域發射對空對地巡弋飛彈，襲擊我東部重要軍事基地，屆時軍方將分別以愛國者飛彈及天弓飛彈進行攔截，驗證國軍防衛能力。

去年六月底，中科院九鵬基地實施實彈射擊，同樣有2枚鷹式飛彈出現狀況，分別在台26縣道78公里處上空、海灘引爆，所幸無人傷亡；當時空軍證實2枚鷹式飛彈是因火箭藥柱燃燒異常，未依預定軌道飛行。（11:00更新）