原想約呂秀蓮深談 蔡英文：不過沒連絡上

2018-05-31 22:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院明天將開始休會，6月11日起召開臨時會。總統蔡英文今晚宴請民進黨籍立委，蔡英文說，今天不是歡樂餐會，而是工作餐會，輔選工作正式啟動。民進黨選對會兩名召集人陳明文、林錫耀發言後，也邀請各縣市長被提名人包括台北市的姚文智、高雄市長被提名人陳其邁、台南市長被提名人黃偉哲等上台發言。

據轉述，蔡英文指出，這兩年民進黨政府做的很多，不過年底選舉還是要靠大家努力宣揚政績，蔡總統也對大家說，有時候會懷疑自己，改革這麼快、這麼急是不是有必要？她認為，改革方向是對的，是為下一代努力，不要懷疑自己，雖沒辦法做到100分，但是在做對的事情。她也表示，立法院放10天假不是讓大家出去玩的，請大家要努力輔選。

在餐會最後，總統府秘書長陳菊則語重心長地說，民進黨經歷過去很多苦難才有今天，請大家要了解，不是現在才艱困，過去民進黨面對的困難更多，希望立委們一起來承擔，蔡總統除了國內問題之外，還要面對國際情勢，內外壓力都很大，不過可能多人會忽略到些。

而前副總統呂秀蓮最近說「要跟民進黨說掰掰」，陳菊也在餐敘時提到，總統本來在餐會後就要去見呂副，勸說不要離開民進黨、繼續留在黨內打拚，「黨已沒有分裂的本錢」。蔡英文也簡短表示，原本想要約呂副深談，不過沒連絡上。

而網路謠言四處傳播，選對會召集人林錫耀也表示，網路傳播的影響很大，網路的錯誤訊息很多，希望能加強處理。另一名召集人陳明文則鼓勵大家，立委們要更團結，努力服務基層。

立法院明休會 蔡英文：輔選工作啟動

蔡英文說，姚文智是最後一個提名，準備時間最短，請大家全力協助！姚文智上台則開玩笑說，「總統要大家全力以赴，那以後大家都不能拒絕我的活動邀請」，他也引用蘇貞昌常講的一句話說，台北市、新北市都是「在地人的好所在，出外人的新故鄉」，希望各縣市立委能夠發動旅北同鄉會支持。

接著新北市立委蘇巧慧代替父親蘇貞昌說，爸爸每次都遇到比較艱鉅的困局，希望大家能夠幫忙；民進黨台南市長被提名人黃偉哲說，今年大家都沒有舒適圈，也沒有西瓜區，每個地方都要謹慎小心；高雄市長被提名人陳其邁表示，謝謝菊姐跟高雄市所有委員的幫忙，整合非常順利；擔任台中市長林佳龍競選總部主委的立法院副院長蔡其昌說，台中市審慎樂觀，但是也是硬仗。

在其它縣市部分，民進黨總召柯建銘說，新竹市的藍綠比大約是六比四，但因為林智堅執政很不錯，這次很有希望突破以前的藍綠分佈，可以連任，他認為議員席次也會增加；宜蘭縣長被提名人陳歐珀邀請總統府秘書長陳菊到宜蘭站台，陳歐珀也希望宜蘭人能挺宜蘭人，在場立委則點名同為宜蘭人的李昆澤；彰化立委都認為，彰化縣這次不好選，希望縣長能夠更積極，做事不要舉棋不定。