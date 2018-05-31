原想約呂秀蓮深談 蔡英文：不過沒連絡上

2018-05-31 22:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院明天將開始休會，6月11日起召開臨時會。總統蔡英文今晚宴請民進黨籍立委，蔡英文說，今天不是歡樂餐會，而是工作餐會，輔選工作正式啟動。民進黨選對會兩名召集人陳明文、林錫耀發言後，也邀請各縣市長被提名人包括台北市的姚文智、高雄市長被提名人陳其邁、台南市長被提名人黃偉哲等上台發言。

據轉述，蔡英文指出，這兩年民進黨政府做的很多，不過年底選舉還是要靠大家努力宣揚政績，蔡總統也對大家說，有時候會懷疑自己，改革這麼快、這麼急是不是有必要？她認為，改革方向是對的，是為下一代努力，不要懷疑自己，雖沒辦法做到100分，但是在做對的事情。她也表示，立法院放10天假不是讓大家出去玩的，請大家要努力輔選。

在餐會最後，總統府秘書長陳菊則語重心長地說，民進黨經歷過去很多苦難才有今天，請大家要了解，不是現在才艱困，過去民進黨面對的困難更多，希望立委們一起來承擔，蔡總統除了國內問題之外，還要面對國際情勢，內外壓力都很大，不過可能多人會忽略到些。

而前副總統呂秀蓮最近說「要跟民進黨說掰掰」，陳菊也在餐敘時提到，總統本來在餐會後就要去見呂副，勸說不要離開民進黨、繼續留在黨內打拚，「黨已沒有分裂的本錢」。蔡英文也簡短表示，原本想要約呂副深談，不過沒連絡上。

而網路謠言四處傳播，選對會召集人林錫耀也表示，網路傳播的影響很大，網路的錯誤訊息很多，希望能加強處理。另一名召集人陳明文則鼓勵大家，立委們要更團結，努力服務基層。

立法院明休會 蔡英文：輔選工作啟動

蔡英文說，姚文智是最後一個提名，準備時間最短，請大家全力協助！姚文智上台則開玩笑說，「總統要大家全力以赴，那以後大家都不能拒絕我的活動邀請」，他也引用蘇貞昌常講的一句話說，台北市、新北市都是「在地人的好所在，出外人的新故鄉」，希望各縣市立委能夠發動旅北同鄉會支持。

接著新北市立委蘇巧慧代替父親蘇貞昌說，爸爸每次都遇到比較艱鉅的困局，希望大家能夠幫忙；民進黨台南市長被提名人黃偉哲說，今年大家都沒有舒適圈，也沒有西瓜區，每個地方都要謹慎小心；高雄市長被提名人陳其邁表示，謝謝菊姐跟高雄市所有委員的幫忙，整合非常順利；擔任台中市長林佳龍競選總部主委的立法院副院長蔡其昌說，台中市審慎樂觀，但是也是硬仗。

在其它縣市部分，民進黨總召柯建銘說，新竹市的藍綠比大約是六比四，但因為林智堅執政很不錯，這次很有希望突破以前的藍綠分佈，可以連任，他認為議員席次也會增加；宜蘭縣長被提名人陳歐珀邀請總統府秘書長陳菊到宜蘭站台，陳歐珀也希望宜蘭人能挺宜蘭人，在場立委則點名同為宜蘭人的李昆澤；彰化立委都認為，彰化縣這次不好選，希望縣長能夠更積極，做事不要舉棋不定。

  • 總統蔡英文（右）晚間宴請民進黨立委時提到，原本打算和前副總統呂秀蓮見面，不過沒連絡上。圖為蔡英文31日主持促進轉型正義委員會揭牌典禮，左為總統府秘書長陳菊。（記者廖振輝攝）

    總統蔡英文（右）晚間宴請民進黨立委時提到，原本打算和前副總統呂秀蓮見面，不過沒連絡上。圖為蔡英文31日主持促進轉型正義委員會揭牌典禮，左為總統府秘書長陳菊。（記者廖振輝攝）

  • 蔡英文總統今晚宴請民進黨立委，獲徵召參選台北市長的姚文智希望各縣市立委能夠發動旅北同鄉會支持。（記者簡榮豐攝）

    蔡英文總統今晚宴請民進黨立委，獲徵召參選台北市長的姚文智希望各縣市立委能夠發動旅北同鄉會支持。（記者簡榮豐攝）

  • 蔡英文總統今晚宴請民進黨立委，民進黨選對會召集人陳明文會後在場外受訪。（記者簡榮豐攝）

    蔡英文總統今晚宴請民進黨立委，民進黨選對會召集人陳明文會後在場外受訪。（記者簡榮豐攝）

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