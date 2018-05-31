連署公投每人1千 南陽董事長被爆「買票」推反同

蔡維力在證券業資歷長達27年，去年被延攬至南陽實業接任董事長兼總經理。（資料照）

2018-05-31 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕4月中旬，反同婚公投案通過中選會初審門檻，目前進入第二階段聯署的門檻為28萬人，對此有人爆料，三陽工業旗下的南陽實業（韓國Hyundai汽車代理商）董事長蔡維力涉嫌以千元費用，要求區主管處理反同連署事宜，引起網友撻伐。

近期一張蔡維力要求公司同仁簽署聯署書的截圖引起瘋傳，圖中可見蔡維力疑似在公司群組，以企業理念「愛家愛社」，及現今的「同志教育」太過扭曲為由，呼籲認同聯署內容的同仁簽暑，並會給區主管每人1000元現金，當作處理經費。

對此，引起許多網友留言痛批，「濫用職權，施壓員工」、「用這種方法去干涉員工個人意志」、「拒買南陽的物品」，也有網友認為，高層提供千元處理經費有違反《公民投票法》第37條之嫌。

據《公民投票法》第37條，若有機構以賄賂方式或其他不正利益等方式，要求他人聯署有違法之虞；違者可處1年以上7年以下有期徒刑，併科罰金100萬元以上至1000萬以下罰金。

《蘋果》報導，對此，蔡維力今天下午出面喊冤，強調這是他表達自己的意見，「我沒有要求同仁必須統計，或者強迫一定要連署。」蔡維力表示，同仁若不認同，可以不簽署，他只是提供一個方便認同的人連署的方法；與上午的公司規定宣導態度表達完全不同。