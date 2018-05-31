江宜樺辦國際研討會 挨批邀性騷爭議學者談正義

江宜樺與黃煌雄規劃於6月2、3日舉辦國際研討會，但婦女新知基金會今日指出，該研討會邀請到的講者也包含湯瑪斯．伯格（Thomas Pogge），並指湯瑪斯曾涉及許多性騷爭議。（圖擷取自huffingtonpost）

2018-05-31 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長江宜樺與台灣研究基金會創辦人、黃煌雄規劃於本週末共同舉辦國際研討會，但婦女新知基金會今日發表聲明指出，該研討會邀請到的講者中，卻有人涉及多次性騷擾爭議，基金會質疑此舉是放任性別暴力的最惡劣示範，呼籲該國際論壇應取消邀請具有高度性騷擾爭議學者來台。

江宜樺與黃煌雄規劃於6月2、3日由江宜樺所屬長風基金會與台灣研究基金會共同舉辦「從西方中心到後西方世界：21世紀新興全球秩序之探索」國際研討會，但婦女新知基金會今日指出，該研討會邀請到的講者也包含湯瑪斯．伯格（Thomas Pogge），並指湯瑪斯曾涉及許多性騷爭議。

婦女新知基金會指出，湯瑪斯先前曾被耶魯大學與哥倫比亞大學的學生與受雇者控訴性騷擾，包含利用學術出差期間，用言語性暗示求愛，在被拒絕後還用取消獎學金來進行報復，受害者菲南達・羅佩茲・阿圭勒（Fernanda Lopez Aguilar）為此在2014年提出訴訟，並在過程中陸續揭露更多湯瑪斯的性騷擾歷史，且針對的對象都是有色人種女性，其中也包含目前於耶魯大學任教的哲學教授黛莉亞．葛拉芙．法拉（Delia Graff Fara），她指控於90年代在哥大讀書時，也曾遭受湯瑪斯的毛手毛腳；瑪莎・納斯邦（Martha C. Nussbaum）等一百六十九位哲學家更為此聯名發表公開信，強烈譴責湯瑪斯已違反職業道德規則。

婦女新知基金會質疑，湯瑪斯雖是研究「全球正義」並且具有重大發語權，在西方各國政府與跨國組織具有廣泛影響力的哲學家，但在面對性騷擾指控時，卻只是以不妥的求愛方式開脫，完全避談其身為著名白人男性哲學家與第三世界國家的女性留學生之間的權力不對等，雖然耶魯大學目前依然保留其教席，但基金會呼籲台灣社會，不能忽視湯瑪斯濫用權勢性騷擾權力弱勢女性的紀錄，並痛批「邀請這個滿口正義卻濫用自身權勢的性騷擾慣犯來台分享經驗與價值，究竟是要分享何種經驗？這樣的會議又想要彰顯何等價值？」

婦女新知基金會表示，所謂的進步價值與未來發展，不能建立在對性別權力與性暴力的漠視之上，並呼籲主辦單位在邀請講者來台時，必須合乎性別平等價值，並應取消邀請具有高度性騷擾爭議學者來台，以具體行動展現不姑息性騷擾、性暴力的決心。

目前包含勵馨社會福利事業基金會、台灣防暴聯盟、婦女救援基金會、台灣女性學學會、高雄市女性權益促進會、高雄市婦女新知協會、台灣人權促進會、民間司法改革基金會、人本教育基金會、人權公約施行監督聯盟、台灣廢除死刑推動聯盟、台灣守護民主平台、台南新芽、原住民族政策協會、台灣親子共學教育促進會、陳文成博士紀念基金會、菜市場政治學等團體都已加入連署。