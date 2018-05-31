姚文智獲提名今拜訪北市議會 友柯美女議員遲到

2018-05-31 14:42

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今中午赴台北市議會民進黨團談聯合造勢，但被歸類為「友柯」的議員王威中、林世宗、初選落敗黃向羣，及「柯黑」議員許淑華、江志銘未到場。搞笑的是，眾人在媒體鏡頭前喊完3次「姚文智凍蒜」口號，「友柯」議員高嘉瑜才遲到、說不好意思；被安排站在姚旁，高說「為什麼我要站在這裡。」

在民進黨選對會成員立委蘇治芬、民進黨台北市黨部前後任主委黃承國及陳正德陪同下，姚文智今天拜會黨團。26位民進黨議員幾乎到場，除林世宗、王威中、黃向羣，許淑華、江志銘。李慶鋒還解釋，有些議員在議會教育文化委員會開會無法來，但在教委會開會僅有王威中，且王中途離場並未赴黨團。不過，許、江2人皆報名稍後參加姚文智的餐會。

也有不少議員遲到，在媒體拍完畫面後，才趕赴黨團聽姚文智談聯合造勢；而高嘉瑜在媒體還未離去的時刻，現身黨團。原本所有議員已在姚文智旁排排站，由陳正德帶頭喊3次口號，高突然現身說「遲到了、大家不好意思。」其他議員吆喝說「再來一次」，對高說「站市長旁邊」、「這個很重要。」

起初高嘉瑜站在梁文傑旁邊，梁還虧說「嘉瑜站我這邊，真是我人生高峰。」高接著穿過眾議員，改站在姚文智旁，高還說，「委員特別照顧我，不好意思」、「這麼多人，為什麼我要站在這裡。」由於對話搞笑，有記者忍不說「因為妳（高）是柯友」；還有議員回記者說「幹嘛破梗！」