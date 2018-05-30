彰縣長難破只做1任魔咒？ 魏明谷：破給你看！

2018-05-30 13:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕國內知名雜誌「遠見雜誌」今天公佈一年一度「2018年縣市長施政滿意度大調查」結果，民進黨彰化縣長魏明谷獲得47.9％支持連任，數據未過半，被視為選情告急的縣市首長，也被與過去民進黨擔任彰化縣長只能做1任連結，魏明谷不甘示弱回擊，「破給你看！」他強調會努力爭取更多選民的支持與認同。

民調結果，47.9％受訪者支持魏明谷連任，31.2%不支持連任、不投票3.4％，相較於去年（2017）支持連任42.8％、不支持連任34.5％、不投票3.4％，支持連任增加5.1％，不支持連任減少3.3％。

因支持連任數據未超過50％，被歸類在陷入苦戰、選情告急的縣市。對於這項民調結果，魏明谷表示，「跟自己比賽，進步很多！」，他上任3年多來，遠見雜誌民調第1年施政滿意度49.1％、第2年47.9％、第3年51.0％，且連任支持度也比去年增加5.1%。

魏明谷指出，施政滿意度有些評分項目不是很周全，好比說，彰化綠能招商超過1兆，招商績效全國第1，調查中沒有把綠能績效列入評分，也沒有把他爭取到1000億元交通建設經費和200多億元污水下水道建設經費列入評分，不免讓人覺得遺憾。

魏明谷進一步表示，雖然彰化縣很多施政建設未被列入評分項目，相形之下比較吃虧，但是民調是施政依據的重要參考數據 ，他們繼續努力端出政績，爭取更多縣民的支持，「我們會越來越好，倒吃甘蔗！」