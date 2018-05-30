台美軍事再升溫？ 傳海軍司令密訪夏威夷見哈里斯

海軍司令黃曙光傳密訪夏威夷。（資料照）

2018-05-30 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國關係緊張，先前美國不滿中國在南海持續軍事化，取消邀請中國參加環太平洋軍事演習。週刊報導，就在美國拒絕中國參加軍演前幾天，海軍司令黃曙光密訪夏威夷，參加美軍太平洋司令的交接典禮。

《壹週刊》報導，知情人士表示，黃曙光與即將卸任的美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris）認識已久，兩人關係良好，黃曙光被列為這次交接典禮的重要貴賓。黃曙光返台後也向總統蔡英文報告與新舊司令的交流內容，而哈里斯隨後也來台參訪好幾天，見了一些人。

知情人士指出，黃曙光密訪夏威夷，顯示台灣與美國的軍事關係已經愈來愈密切，像去年海軍陸戰隊遠赴夏威夷與美軍共同訓練，此計畫今年也將延續，甚至擴大編制，海軍副司令陳子鳳中將就是負責此計畫的。

報導提到，美國日前撤回對中國環太平洋軍演的邀請，外界認為台灣出現參與環太平洋軍演的機會，並且也提到能否讓美軍軍艦停泊台灣港口。知情人士說，雖然目前的可能性不大，但不排除任何可能。

哈里斯被美國川普提名，即將轉任美國駐韓大使。哈里斯被視為近年對中立場最強硬的太平洋司令。他的責任區包括中國、北韓、南韓、日本、台灣、東南亞、澳洲等多個地緣政治引爆點，動向受到關注。