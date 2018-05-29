台灣海地簽聯合公報 重申支持台灣參與國際組織

2018-05-29 17:07

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午與來訪的海地總統摩依士共同簽署聯合公報，重申強化在各領域之合作，以嘉惠兩國人民並深化雙邊情誼。

依據聯合公報內容，兩位國家元首並就以下事項達成共識：

一、中華民國（台灣）總統與海地總統讚揚兩國既存優良關係，特別在基礎建設、能源、農業、環保、教育及鼓勵投資等領域之雙邊合作所展現之活力，兩國總統並重申在各領域加強合作之意願，以嘉惠兩國人民。

二、海地總統感謝中華民國（台灣）總統及人民長期支持海地發展，尤其讚賞中華民國（台灣）總統支持啟動有利於海地經濟成長及創造就業之新基礎建設計畫。

三、中華民國（台灣）總統重申其政府肯定海地總統「改變列車」倡議並表達提供協助之意願，包括資助大型合作及其他共同利益領域之計畫，並以相互對話及諒解為基礎。

四、兩國元首達成共識，建立新夥伴關係及新聯盟，爰同意成立高階工作小組，在納入台灣及海地公私夥伴關係之資源下，在60天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域之架構及新合作條件。

五、兩國元首重申對於民主價值及原則之重視，並且共同崇尚自由及法治。

六、兩國元首曾討論當前重大挑戰，特別是國際貿易自由化、氣候變遷、發展財援、移民、降低國家及區域經濟落差、落實永續發展目標，並承諾以具體行動作出貢獻。

七、海地總統承諾致力強化兩國友誼及休戚與共之情誼，重申支持中華民國（台灣）參與「世界衛生大會」（WHA）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）及「國際民航組織」（ICAO）等國際組織之活動。中華民國（台灣）總統感謝海地共和國總統在國際場域所給予之長期支持。

八、兩國元首並將共同致力促進兩國經貿利益，發掘各領域之商機，創造雙贏，攜手建構兩國策略聯盟，並樂見訪問期間兩國商界代表所進行有意義之接觸，以促進兩國經貿交流。

九、為申致崇高敬意並相互表彰加強兩國關係之貢獻，蔡英文總統贈予摩依士總統「采玉大勳章」；摩依士總統贈予蔡英文總統「國家懋績大十字金質勳章」。

十、海地總統感謝中華民國（台灣）總統及人民熱情友善接待其本人及代表團。