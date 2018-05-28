西門町版兩岸國旗一家親？ 警：避免激化群眾

網友指控警方故意把國旗跟五星旗插在一起。（記者王冠仁翻攝）

2018-05-28 18:01

〔記者王冠仁／台北報導〕有網友在臉書上發文，指稱昨天下午在台北市西門町看到警察將中華民國國旗，與統派團體愛國同心會帶來的中國五星旗插在一起，直呼「柯文哲指揮北市警上演兩岸一家親？」對此，萬華分局表示，過去曾有意識形態不同的群眾覺得五星旗「太刺眼」與愛國同心會成員發稱衝突，警方為阻止類似情況發生，才派人插國旗以和緩兩派群眾情緒。

網友Jessie Huang昨晚在臉書上發文，聲稱在西門町看到「中華旗」與「五星旗」莫名其妙的搭配展示宣揚兩岸統一，沒想到晚上收工時，居然直擊前面一輛台北市警車在幫收中華旗與五星旗，後面那台是「礙國銅鋅會」（應指愛國同心會）的車子，兩造聯合演出「兩岸一家親」大戲？

網友質疑，難不成是警察「吃飽太閒」，熱心幫助統派收隊？或是上級長官指示協助？

萬華分局今天回應指出，昨天愛國同心會在西門町捷運站6號出口後方廣場合法申請集會遊行，而插五星旗屬於表達言論自由的範圍，警方無權介入要求他們不要插五星旗。不過，以往曾有意識形態與愛國同心會相左的群眾對其叫罵、對嗆，警方為避免衝突發生，才會派員插旗，希望意識形態不同的兩造雙方能夠情緒和緩。

此外，警方昨天早上9點多，在愛國同心會成員到場前，就以改道牌在其申請的區域圍成隔離區，並將中華民國國旗插在改道牌外。昨早10點愛國同心會到場後，是將五星旗插在隔離區內。愛國同心會活動結束後，警方並沒幫忙收五星旗，而是將警方只收拾中華民國國旗與改道牌。

萬華分局還說，第一次插國旗是在今年3月，昨天則是第二次使用此方式，每次使用的國旗約30面；除了插國旗外，在愛國同心會成員集會期間，警方派員全程蒐證、監控，避免衝突行為發生。

網友「Jessie Huang」臉書