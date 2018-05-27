臉書也要年輕化！日本台灣交流協會推Ｑ版代表

日本台灣交流協會推出Ｑ版沼田代表（翻攝自網路）

2018-05-27 18:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕為縮短與台灣年輕人距離，日本台灣交流協會以日本駐台代表沼田幹夫為樣本，設計出Ｑ版的沼田みっき（Mikky），今首度在日本台灣交流協會臉書亮相。

此次推出的首支影片長度僅有一分鐘、選定｢和之心｣為主題，Ｑ版的沼田みっき（Mikky）向觀眾介紹日本旅館中經常被問的「拖鞋要在哪裡脫呢？」的問題。日本台灣交流協會表示，未來每周都將推出相關影片，由みっき領銜介紹日本文化。