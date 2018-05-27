中國讀書就業好棒棒？台灣學生血淚戳破...

一名在中國讀了3年大學的台灣學生，在批踢踢「SENIORHIGH」版撰寫長文，試圖以自己的親身經歷、分享其他台灣學生的經驗，說明在中國唸書、就業，似乎並非如外人所言那般美好。示意圖，與本文無關。（歐新社）

2018-05-27 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕近年來不少台灣學生選擇「西進」中國唸書，期盼能在其廣大的就業市場上先行卡位，同時也突顯出台灣「高教崩壞」以及「人才外流」的隱憂。然而，中國真的有那麼好嗎？一名在中國讀了3年大學的台灣學生，就在批踢踢「SENIORHIGH」版撰寫長文，試圖以親身經歷、分享其他台灣學生的經驗，說明實際上中國的教育與就業，似乎並非如外人所言般那麼理想。

這名網友表示，在台灣時，聽說中國學生聰明又努力，所以抵達北京後前幾個月，都抱持著兢兢業業的態度在過日子，但一段時間後，「才知道台灣都太過渲染了」，並以數個生活實例一一解釋。

網友指出，在教育唸書方面，室友天天11時上床睡覺，「即使作業沒寫完也要睡覺，隔天早上起床抄我的」；上課與高中「差不多」，「基本上沒什麼人聽講，大家滑手機、翹課、睡覺樣樣都來；跟在台灣流傳的人人舉手搶著發言，真的差很多」。

網友也提到，再者是「教授素質參差不齊」，雖以全英文授課，但「老師的英語口音，我真的不敢恭維；還有很多專業知識方面，常常老師不是很懂，我們都去問助教或學長姐」；且各省教育水平「真的差很多」。

該名網友提及，最近申請時發覺，台灣人在中國讀書，不論成績多好，「是不能保研的」。不過，他也說，「申請出國倒是可以」，但中國競爭十分激烈，「在北京非常非常努力GPA才可能有3」，恐影響到申請歐美學校，建議「如果目標是去歐美讀研究所的人，請絕對不要來中國求學」。

至於薪資就業的部分，網友表示，聽其他台灣學生轉述，「很多人批評台灣22k，但其實中國更慘是沒有基本工資的」，且「北京消費這麼高」，實習1天「公定價格只有100rmb，如果不依賴父母，根本沒辦法生活」，即使去打工，「一小時也只有15-20rmb」。

網友直言，「因為中國稅法的緣故，公司聘請台灣員工要另外報稅，所以很多HR不願意錄用台灣人，即使你能力再好，直接就把你的簡歷抽掉」；若是選擇直接投簡歷、不求助HR，可能也會有問題，「因為聘請台灣員工是需要繳外國員工的稅率，所以一般陸企是不願意錄用台灣人的，就連台企如果沒有特殊需求也不願意聘用台灣人」。

如果是在外企，網友透露，「領薪水的問題也很大」，若遇到疑似想「逃漏稅」的「外企」，其「通常是不願意申報有台灣員工，所以很常只能打黑工，到月底交幾千RMB的發票換工資，湊不到發票工資就會被拖欠」，讓他覺得很扯。

網友坦言，「台灣學生的陣亡率在本校大約為1/2」，自稱也是非常認真打拼，寫該篇心得重點在於「中國沒有想像中那麼有差距，在台灣排名靠前的人願意努力」，還是有機會的，且未來工作、升學，恐因政策關係受影響，「如果沒有有能力幫你解決這些問題的背景的話，不要輕易嘗試中國夢」；希望這篇文「能敲醒一些擁有過度熱情中國夢的學生」，把機會留給那些「真的有非來不可理由」者去追夢。