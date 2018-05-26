藍營反深澳電廠活動 僅謝立功唱獨腳戲

2018-05-26 14:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨反深澳電廠活動，原定國民黨北北基宜的縣市長參選人將於今天下午2點聯合造勢；國民黨基隆市長參選人謝立功總部今天下午1點緊急發出聲明，表示侯友宜、丁守中、林姿妙因另有行程，取消參加接棒會師活動。

如此一來，今天下午2點國民黨反深澳電廠活動，將變成謝立功一人唱獨腳戲，讓支持者大感氣餒，但據記者昨天向新北市長參選人侯友宜競選總部查詢，侯友宜總部新聞聯絡人明確表示，沒有深澳電廠前會師的行程，讓人對國民黨黨內聯繫大為質疑。

今天中午12點40分，國民黨基隆市長參選人謝立功帶領全體黨籍市議員參選人，在海洋廣場迎接由七堵舊火車站跑到基隆市區的隊伍，並由他們手中接下路跑的棒子，大隊人馬在海洋廣場，舉標語、呼口號、高聲朗誦反深澳燃煤電廠的順口溜，表達基隆市民堅決反對興建深澳燃煤電廠。

原本謝立功競選總部發出的新聞稿指出，國民黨路跑隊伍將朝新北深澳電廠舊址出發，國民黨北北基宜縣市長候選人，包括侯友宜、丁守中、謝立功、林姿妙預計將在深澳電廠大門口會師合體，這是路跑活動第一階段的高潮，也是北北基宜4位縣市長候選人第一次合體，但今天活動臨時喊卡，不少基隆的國民黨黨員忍不住要問，國民黨是看不起基隆人嗎？還是看不起謝立功，一個可以凝聚國民黨黨員共識的場合，為何不參加。