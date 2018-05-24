綠營大團結挺洪國浩 前縣長彭百顯：盼他再創新歷史

前南投縣長彭百顯（左）強力推薦洪國浩（右）是最適合的南投縣長人選。（記者陳鳳麗攝）

2018-05-24 21:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕選在距離縣市長選舉投票半年的時間點，前南投縣長彭百顯今晚（24日）回鄉號召綠營支持者，將形象清新、廉能的南投縣長參選人洪國浩，送進南投縣府，為綠營在南投縣再次創造歷史，也為縣民向中央爭取更多的建設和經費，讓南投縣翻新。

綠營今晚在南投縣議會地下室，以「團結攜手．改變南投」為主題，請出前縣長彭百顯來推薦洪國浩，蔡煌瑯、林耘生、陳啟吉、張國鑫等人也都到場，營造團結氣氛。

彭百顯表示，南投縣政壇過去一向是藍營所把持，但林宗男、陳啟吉、彭百顯改變在野黨的歷史，分別當省議員和立委，後來南投縣3席立委，民進黨由蔡煌郎和彭百顯拿下兩席，再次創造南投縣政壇的新歷史，而林宗男和他當選南投縣長，也再度寫新的歷史。現在則希望，洪國浩再為南投縣在野黨寫新的歷史。

彭百顯說，南投縣幅員遼闊，但稅收少，他擔任縣長時，一年稅收22億，人事費用卻高達85億元，需要中央大力協助，現在南投縣負債極高，更需要有宏觀規劃、有智慧，可讓財政改善，又可讓中央不得不全力支持南投縣建設的縣長，洪國浩就具備這樣的條件。而洪國浩是現任草屯鎮長，認真的鎮長被職務綁住，無法全縣各地跑透透，就要靠支持者當他的分身。

競選總部主委 草屯老鎮長莊萬振出任

洪國浩一直未公布競選總隊的幹部人選，今晚這場「團結攜手．改變南投」活動，意外曝光競選總部主委由前草屯鎮長莊萬振擔任，高齡81歲的莊萬振笑稱，他應該是年紀最大的縣市長競選總部主委！