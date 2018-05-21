嚴德發再赴台中探視 為秦良丰加油打氣

國防部長嚴德發21日慰問秦良丰家屬，強調國軍全力投入資源，協助醫療事宜。（圖：軍聞社提供）。

2018-05-21 19:21

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部長嚴德發今日再度前往台中，探視上週於演習中負傷的特戰上兵秦良丰，為他加油打氣，期望在家人、國軍、院方的陪伴與通力合作下，傷情能早日好轉康復。

嚴部長中午前往台中童綜合醫院，聽取院方簡報，瞭解秦良丰近日傷情進展與診治概況，頒發家屬慰問金，再次向他們強調「我們一定全力投入醫療資源，唯一的目標，就是讓良丰趕快好起來！」請家屬能夠放心，國軍是有情有義的團隊，絕對會為了照顧每一位袍澤而盡力。

過程中，嚴部長進入加護病房探視秦良丰，輕聲在他耳邊鼓勵「要有信心！繼續努力加油！弟兄姊妹們都期望你早日康復。」令人振奮的是，秦良丰聽到部長的鼓舞，眉頭立即皺了起來，相較上週五僅能以眨眼皮回應，明顯有所進展。另外，家屬向嚴部長表達，秦良丰聽到爸爸媽媽對他說話，眼角還流下眼淚，這些反應都讓大家對接下來的醫療更具信心。

童綜合醫院簡報時，特別向嚴部長說明，秦良丰生命跡象能夠趨於穩定，主要有兩原因，首先是秦良丰一定受到扎實的訓練，才使他能以盡可能減低衝擊力的姿勢著地，避免更大傷害；第二則為醫療人員迅速、正確的急救措施，第一時間有效止住傷情。對此，部長再次向院方表達肯定與感謝之意，期望大家持續攜手努力，共同幫助秦良丰度過難關。